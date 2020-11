Par Angelo Amante et Philip Pullella

GROTTAFERRATA, Italie, 30 novembre (.) – Dans un ancien monastère, derrière d’immenses remparts médiévaux dans une ville perchée au sud de Rome, 10 moines luttent pour maintenir vivante une tradition spirituelle de 1600 ans.

Âgés de 23 à 89 ans, ils sont parmi les derniers moines basiliens du rite byzantin en Italie, adhérents à un ordre fondé par saint Basile en 356 dans la Turquie actuelle, qui suivent toujours son régime ascétique de prière et emploi.

Le frère Claudio Corsaro, 27 ans, a abandonné une carrière prometteuse de chanteur d’opéra pour devenir moine. Maintenant, il chante simplement dans la chapelle.

«Je n’avais que six ans lorsque j’ai ressenti le Seigneur pour la première fois, mais j’ai pleinement réalisé ma vocation de nombreuses années plus tard, alors que j’avais déjà commencé ma carrière de chanteur», a-t-il dit en marchant parmi les oliviers du monastère.

Corsaro et ses confrères portent l’habit des ecclésiastiques orthodoxes, qui comprennent des robes noires amples et le chapeau rond traditionnel à bout plat.

Le moine basilien Saint Nil fonda l’abbaye de Grottaferrata en 1004, 50 ans avant que le Grand Schisme de 1054 ne divise le christianisme oriental et occidental.

À l’époque, les moines de Grottaferrata ont choisi de rester fidèles au pape à Rome plutôt que de changer leur allégeance au patriarche nouvellement établi à Constantinople, aujourd’hui Istanbul.

Cependant, à ce jour, ils prêchent le rite byzantin oriental, y compris la récitation de la liturgie divine, leur version de la messe, en grec ancien. Les catholiques occidentaux disent la messe dans les langues locales et parfois en latin.

Le régime quotidien commence à 05h30 avec la prière individuelle et le culte communautaire. Ensuite, ils travaillent dans le jardin et les oliveraies, peignent des icônes, étudient et font le ménage. Après le déjeuner, ils se reposent, font plus de travail, plus de prières, puis se couchent tôt.

La plupart des moines ont des liens avec de petites communautés ethniques grecques ou albanaises du sud de l’Italie peuplées de descendants des premiers colons de l’est.

Ce sont les derniers moines de la tradition italo-albanaise à suivre la règle de Saint Basile.

