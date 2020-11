Un mineur de moins de 13 ans a été blessé lors d’une tentative de vol dans la ville de Puente Aranda / (Noticias Caracol).

À 22h00 le jeudi 12 novembre, dans le quartier Colón de la ville de Puente Aranda à Bogotá, des criminels ont tenté de voler un camion avec des membres à bord. Pour avoir refusé de la remettre, les criminels ont tiré à plusieurs reprises dans la vitre du véhicule, frappant une jeune fille de 13 ans à l’intérieur.

L’incident s’est produit alors que la famille rentrait chez elle et se préparait à garer le camion dans le garage de la maison. Apparemment, les criminels avaient déjà identifié les victimes, la maison et le véhicule qu’ils avaient l’intention de voler. La pire partie de la situation a été prise par la plus jeune fille de la famille, qui au milieu du vol a été touchée au visage.

Suite à l’échec de la tentative de vol, les criminels ont fui les lieux dans une camionnette et plusieurs motos. Plus tard, la jeune fille a été transférée au Centre de soins médicaux immédiats (Cami) dans le quartier de Galán, mais en raison de la gravité des blessures, il a été nécessaire de la référer à l’hôpital de Santa Clara de la ville d’Antonio Nariño.

Le mineur a une contusion oculaire, résultat du coup de feu reçu et se trouve à l’USI de l’hôpital. Sa mère appelle les autorités à mettre fin à la criminalité à Bogotá:

«C’est très faux, l’appel que nous faisons est adressé à Claudia López et à la police, afin qu’ils nous aident s’il vous plaît afin que cela ne reste pas impuni. En dehors de tout, nous sommes dans un état d’altération car ils ont déjà localisé la maison pour nous », a déclaré la mère de la petite blessure à Noticias Caracol.

Pendant ce temps, à travers des témoins et des caméras de sécurité, les autorités recherchent des preuves pour capturer et poursuivre les responsables. La police a offert 20 millions de pesos en guise de récompense à ceux qui donnent des informations leur permettant de trouver où se trouvent les criminels. “Nous sympathisons avec la petite fille et sa famille, priant pour son rétablissement et nous engageons à mener l’enquête correspondante, à capturer les responsables”, a déclaré le major Danny Bobadilla, commandant du poste de police de Puente Aranda, à Noticias Caracol.

Selon les statistiques du Secrétariat à la sécurité de Bogotá, le vol de personnes sous ses différentes formes est l’un des crimes qui préoccupent le plus les citoyens, d’autant plus que dans de nombreux cas, ils conduisent à des agressions et des homicides. Les chiffres du district indiquent que les vols d’automobiles ont diminué de 10,3%, les vols de motos de 21,4%, les vols commerciaux de 42% et les vols résidentiels de 21%.

Par rapport à 2019, le vol de personnes (qui comprend le vol de téléphones portables, de vélos et d’autres articles) a présenté une baisse de près de 36% dans l’ensemble consolidé, passant de 104394 plaintes à 66422 jusqu’à présent en 2020.

Dans l’après-midi du vendredi 13 novembre, le ministre de la Défense, Carlos Holmes Trujillo, a évoqué l’événement et montré son indignation et son rejet de ce qui s’était passé:

Nous voulons exprimer notre rejet et notre douleur pour l’acte ignoble et lâche qui a eu lieu aujourd’hui dans la capitale de la République à la suite de quoi une jeune fille de moins de 13 ans a été blessée. Des faits comme celui-ci ne doivent pas être présentés, c’est pourquoi la police métropolitaine a annoncé l’offre de 20 millions de pesos en récompense à quiconque collabore à l’identification des responsables de cet acte ignoble, de cet acte lâche et de ce fait qui provoque le rejet de tous les colombiens

