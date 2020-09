ESA / ATG medialab

« src = » https://s.yimg.com/ny/api/res/1.2/9kJLqpUWNJR.V8CFt5BrWw–/YXBwaWQ9aGlnaGxhbmRlcjt3PTcwNTtoPTM5Ni41NjI1/htt45rcps://martedia.zenbiness8/https66ficles_bd_bds888_bb_business8/https66_bdscbiness8 / « https://s.yimg.com/ny/api/res/1.2/9kJLqpUWNJR.V8CFt5BrWw–/YXBwaWQ9aGlnaGxhbmRlcjt3PTcwNTtoPTM5Ni41NjI1/https://media.zenfsaide4ficles_fr/fr/fr/business8885_f_content_base_fr Vaisseau spatial BepiColombo survolant la Terre.

ESA / ATG medialab

Lundi, les astronomes ont annoncé une découverte passionnante sur les nuages ​​de Vénus: ils semblent contenir de la phosphine, un gaz toxique et inflammable qui pourrait être un signe de vie.

Sur Terre, la seule phosphine naturelle jamais trouvée est un sous-produit de bactéries. En d’autres termes, il est fabriqué par un organisme vivant. Donc, si Vénus a effectivement de la phosphine et qu’elle n’est pas créée par un processus géochimique que nous ne comprenons pas encore, cela signifierait que nous ne sommes pas seuls dans l’univers – pas même dans notre propre système solaire.

« Il est très difficile d’expliquer la présence de phosphine sans vie », a déclaré le Dr Jane Greaves, professeur d’astronomie à l’Université de Cardiff et auteur principal de l’étude, lors d’un point de presse.

Pourtant, de nombreux astronomes pensent qu’il existe d’autres explications possibles à la présence du gaz. De la phosphine a également été trouvée sur Saturne et Jupiter, par exemple, car l’immense pression de ces planètes peut écraser les atomes de phosphore et d’hydrogène ensemble. (Cependant, Vénus est trop petite pour produire une telle pression.)

Il n’y a qu’une seule façon de comprendre ce qui se passe sur Vénus: plus de recherches, de préférence via un vaisseau spatial qui peut vérifier la planète de près.

De telles missions sont extrêmement coûteuses et prennent des années à planifier, de sorte que la première mission à Vénus serait probablement dans au moins trois ans. Mais dans une coïncidence remarquable, un vaisseau spatial en route vers Mercure se trouve juste à quelques semaines d’un survol de Vénus en ce moment, comme l’a rapporté Jonathan O’Callaghan de Forbes.

S. Corvaja / ESA

« src = » « data-src = » https://s.yimg.com/ny/api/res/1.2/mjdQRIzpnNCBNl.HhHkTDA–/YXBwaWQ9aGlnaGxhbmRlcjt3PTcwNTtoPTQ2OS44ODI1/https://media.zenbusiness8/fs_articles.com a6b5d982eb068d3a15732f3684460b52 « /> S. Corvaja / ESA

« src = » https://s.yimg.com/ny/api/res/1.2/mjdQRIzpnNCBNl.HhHkTDA–/YXBwaWQ9aGlnaGxhbmRlcjt3PTcwNTtoPTQ2OS44ODI1/https://media.zenfsficles5/FR6bbusiness_business_08485_fr_business_fr/https://media.zenfs3dc_fr/fr/business_business_8485_cas3_b_b_b_bb_bb -img « /> La mission conjointe ESA-JAXA BepiColombo à Mercury a décollé du port spatial européen de Kourou, en Guyane française, le 20 octobre 2018.

S. Corvaja / ESA

Le vaisseau spatial, appelé BepiColumbo, a été lancé en octobre 2018. Il transporte deux satellites: l’un de l’Agence spatiale européenne et l’autre de l’Agence japonaise d’exploration aérospatiale. Sa mission demande à ces satellites d’explorer Mercure sous différents angles.

L’histoire continue

BepiColumbo devrait entrer sur l’orbite de Mercure en décembre 2025. Avant cela, cependant, il doit ralentir suffisamment pour être capturé par la gravité de la planète. Donc, il vole six fois par Mercure – et avant cela, deux fois par Vénus – pour utiliser les forces gravitationnelles des planètes pour réduire sa vitesse.

Son premier voyage au-delà de Vénus est prévu le 16 octobre – dans un mois à peine.

« C’est une sorte de timing parfait », a déclaré Jörn Helbert, du centre aérospatial allemand, à Forbes.

Helbert participe à la gestion de l’instrument MERTIS, l’appareil du satellite européen conçu pour étudier l’atmosphère de Mercure. Helbert pense que son équipe peut utiliser MERTIS pour étudier l’atmosphère de Vénus pendant le survol, mais ils ne sont pas sûrs.

« Nous voyons maintenant si notre sensibilité est assez bonne pour faire des observations », a déclaré Helbert.

Si tel est le cas, l’instrument pourrait potentiellement confirmer l’existence de la phosphine sur Vénus.

Il est peu probable que les astronomes détectent quoi que ce soit lors du premier survol

Même si l’instrument MERTIS est capable de rechercher de la phosphine ou d’autres composés dans l’atmosphère de Vénus, il est peu probable que les astronomes détectent quoi que ce soit lors du survol du mois prochain. C’est parce qu’ils n’ont pas eu beaucoup de temps pour se préparer et que le vaisseau spatial BepiColumbo sera toujours à 10000 kilomètres de Vénus à son col le plus proche.

NASA / Banco de Imágenes Geológicas

« src = » « data-src = » https://s.yimg.com/ny/api/res/1.2/_Jkx6KmyxXwtUg9u2gaCHQ–/YXBwaWQ9aGlnaGxhbmRlcjt3PTcwNTtoPTcwNQ–/httfs_fr_business8/ENBusiness.com 471203bd97d44b318f2279127ba6aaab « /> NASA / Banco de Imágenes Geológicas

« src = » https://s.yimg.com/ny/api/res/1.2/_Jkx6KmyxXwtUg9u2gaCHQ–/YXBwaWQ9aGlnaGxhbmRlcjt3PTcwNTtoPTcwNQ–/https://media.zenfs.com/EN/https://media.zenfs.com/FR/business_ins8479884a4bds1 » -img « /> Une image de Vénus, 16 septembre 2010.

NASA / Banco de Imágenes Geológicas

Mais en août 2021, le vaisseau spatial survolera à nouveau Vénus. Cette fois, les scientifiques à l’origine de la mission auront eu près d’un an pour se préparer et auront appris de ce premier survol. De plus, BepiColumbo se rapprochera beaucoup plus de Vénus la prochaine fois – à seulement 550 kilomètres environ.

Pour détecter la phosphine lors du premier survol, l’équipe devrait avoir « très, très de chance », a déclaré Helbert à Forbes. « Sur le second, il suffit d’avoir beaucoup de chance. »

Lire l’article original sur Business Insider