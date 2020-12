Paramo de Santurbán. Photo: Université Externado.

Le Comité pour la défense de l’eau et le Páramo de Santurbán a adressé une lettre à António Guterres, secrétaire général de l’ONU, dans laquelle accuse le président Iván Duque de mentir au monde en affirmant constamment qu’il est un défenseur de l’environnement et des écosystèmes, parce que ses déclarations «manquent de vérité et de transparence». La déclaration vise à alerter sur les contradictions des discours prononcés dans les rencontres internationales et les actions menées par votre gouvernement.

La lettre indique que l’intérêt du président Duque à développer le pilotes de fracturation, pratique interdite dans plusieurs pays du monde en raison de son impact environnemental, est contraire à ceux qui prétendent assurer la biodiversité du territoire. Malgré les effets géologiques, environnementaux, hydrologiques et hydrogéologiques, le gouvernement a récemment approuvé le premier projet pilote à Puerto Wilches, département de Santander. Le plan Kalé, présenté par Ecopetrol, débutera au second semestre 2021 et s’inscrit dans le cadre des projets pilotes de recherche globale sur les gisements d’hydrocarbures non conventionnels. Les signataires indiquent que le projet mettra en péril l’eau des communautés et les animaux en danger d’extinction qui habitent la zone d’interférence du nouveau pilote.

Entrée du tunnel construit par la multinationale Minesa à Santander. Photo: El Tiempo.

Aussi, ils dénoncent que les communautés sont déplacées et affectées par la concentration des titres miniers multinationaux, parce que l’une des principales activités économiques de la région est l’exploitation minière artisanale et à petite échelle. Un autre projet cité dans le document est celui de Soto Norte, de la multinationale Minesa qui développe de grands projets miniers. Selon son président, Santiago Ángel, la production est estimée à 430 000 onces d’or, ce qui en ferait le quatrième plus grand complexe minier du pays.

Le gouvernement national n’a pas refusé la licence environnementale au projet, qui, disent-ils, utiliserait plus de 35 mille tonnes d’explosifs pour construire une mine de 2 kilomètres de long, 780 mètres de long et 900 mètres de large. Ce qui précède produirait 34 millions de déchets miniers, tels que l’arsenic, le cadmium, l’uranium, le mercure et le plomb, déclarés par l’OMS comme dangereux pour la santé publique. En outre, le Comité explique, le projet mettrait en danger la qualité et la quantité d’eau dans la zone métropolitaine de Bucaramanga, l’une des capitales avec une forte probabilité de souffrir de pénuries dans les années à venir selon Ideam et permettrait le abattre 20 mille arbres dans la haute forêt andine. Ils critiquent aussi cabinet de l’actuel Duc qui s’est montré en faveur de ces projets qui menacent gravement l’environnement et la diversité nationale, parmi eux le ministre et le vice-ministre des Mines.

Le comité note que, Depuis dix ans après l’arrivée des multinationales minières, il y a eu des conflits environnementaux qui ont généré des mobilisations, des débats et la participation de différents acteurs de la société colombienne. C’est pourquoi ils accusent le président Duque de ne pas se conformer à leurs propositions lors de la campagne électorale de 2018 et les engagements internationaux du pays qui incluent la garantie de la disponibilité de l’eau, la promotion de la durabilité des villes, la gestion des forêts et la lutte contre la désertification.

Étant donné ce qui précède, Ils demandent au secrétaire général de l’ONU d’envoyer une commission pour effectuer une visite de terrain dans la région de Bucaramanga qui seront affectés par les projets miniers, demander au gouvernement d’appliquer des mesures pour faire face à la menace graves dommages dus à ces plans, permettre intervention des signataires devant l’ONU pour exposer le problème environnemental et établir des lignes directrices pour conserver, préserver et restaurer les écosystèmes hautes montagnes, landes et zones protégées.

La Colombie a environ 50% des friches dans le monde. En tout, il y a 2906136 hectares d’extension de cet écosystème qui est présent dans 36% des communes du pays, 10 d’entre elles y ont 70% de leur surface. En outre, les landes contiennent autour de la 10% de la biodiversité végétale et 8% du total des espèces endémiques de la flore du pays. Dans le Santurbán páramo, le Belmira páramo à Medellín et le Chingaza páramo à Bogotá, 36 complexes ont été identifiés répartis dans les trois chaînes de montagnes.