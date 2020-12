C’est ainsi que Juana Viale a dit au revoir à “Déjeuner avec Mirtha Legrand”

Euphorique, mais très soulagé par le résultat obtenu, Juana Viale a réalisé ce dimanche le dernier programme de l’année de Déjeuner avec Mirtha Legrand. Au début, l’actrice et animatrice est entrée en studio avec la chanson Par-Tusa de Le Dipy, et n’a pas arrêté de danser pendant quelques minutes, montrant sa joie d’avoir réalisé avec succès l’animation du plus long cycle en cours à la télévision.

“Ca y est, c’est fini, vous allez tous au …”, a abattu la jeune conductrice qui a occupé pendant neuf mois la place de sa grand-mère le samedi soir et le dimanche midi. “Merci beaucoup à toute cette merveilleuse équipe de m’avoir fait endurer quelque chose que je ne savais pas faire au début”, a-t-il poursuivi.

Juana Viale a dansé à l’ouverture du dernier programme de “Déjeuner avec Mirtha Legrand”

«Ils ne savent pas ce que cela signifie d’être derrière la caméra avec une mine qui ne savait pas comment demander. C’était impossible sans le faire sans eux tous », a déclaré Viale en faisant une autocritique dont, au fil des mois, il s’est consolidé dans le rôle qu’il a dû affronter dans cette difficile 2020, affectée par la pandémie de coronavirus.

Ce samedi, le dernier programme de La nuit de Mirtha et pendant la brève introduction Juana a traversé tous les états. Elle a plaisanté avec certains membres du personnel au sujet des prétendus excès de Noël, a dédié quelques mots à ceux qui ne lui faisaient pas confiance et a été émue aux larmes avec un cadeau de son père.

Juana est entrée au programme au rythme de Life is a Carnival, de Celia Cruz, et vêtue d’une imposante robe jaune dessinée par Gino Bogani. avec trois couches de broderie. Il a évoqué pour la première fois la visite de Mirtha samedi dernier, dans un programme historique qui a rassemblé quatre femmes de la dynastie Legrand, puisque sa mère, Marcela Tinayre, a également participé et a été surprise par sa fille, Ámbar De Benedictis. L’actrice n’a pas évoqué sa réaction, qui a suscité tant de spéculations, et s’est limitée à célébrer le bref retour de Mirtha à la télévision: “Mamie est revenue, elle était incroyable”, dit Juana

Ensuite, l’animatrice a fait un petit bilan de son année en charge des programmes que sa grand-mère dirige et que son frère Nacho produit. “Merci à tous ceux qui nous ont accompagnés dans cette année étrange et différente, avec moi ici mettant ma voix et mon corps”, a déclaré Juana, qui a pris la direction le samedi 21 mars. L’actrice a exprimé sa gratitude “à ceux qui ont rejoint” et a également gardé un bâton pour ses critiques. “A ceux qui ne croyaient pas en moi, j’ai couvert leur bouche”, il désigna d’un geste allusif.

Le dernier samedi de 2020, les comédiens se sont assis à table avec Juana Diego Pérez, Sergio Gonal et Jorge Carna Criveli et l’ancien footballeur Claudio Turco García, de l’étape révélatrice de Masterchef Celebrity. Ce dimanche s’est clôturé par une émission spéciale avec le meilleur de l’année de l’un des programmes les plus représentatifs de la télévision argentine qui débutera en 2021 sa 54e saison à l’antenne. Contrairement à ces dernières années, il n’y aura pas de programmes pendant les mois d’été.

