Les partisans du président américain Donald Trump se rassemblent devant le bâtiment du Capitole des États-Unis à Washington, aux États-Unis, le 6 janvier 2021. REUTERS / Stephanie Keith

WASHINGTON, 6 janvier (.) – Les dirigeants mondiaux ont exprimé mercredi leur surprise face à la violente invasion du Congrès américain par des manifestants qui ont tenté d’annuler les résultats de l’élection présidentielle du 3 novembre, ce qui a donné la victoire au démocrate Joe Biden.

La police de Capitol Hill a répondu avec des armes à feu et des gaz lacrymogènes alors que des centaines de manifestants faisaient irruption et tentaient de forcer le Congrès à renverser la défaite électorale du président Donald Trump peu de temps après que certains des collègues républicains de Trump aient tenté, dans un effort désespéré. , inverser les résultats des élections.

Voici quelques réactions dans le monde:

SUÈDE

Le Premier ministre suédois Stefan Lofven a décrit les incidents dans un tweet comme “une attaque contre la démocratie”. “Le président Trump et de nombreux membres du Congrès portent une grande responsabilité dans ce qui se passe actuellement. Le processus démocratique d’élection d’un président doit être respecté.”

ROYAUME-UNI

Le Premier ministre britannique Boris Johnson, dans un tweet, a qualifié les scènes de “honte” et a déclaré que les États-Unis représentaient la démocratie dans le monde et qu’il était “vital” qu’il y ait un transfert de pouvoir pacifique et ordonné.

ALLEMAGNE

Le ministre allemand des Affaires étrangères Heiko Maas a déclaré que les ennemis de la démocratie se réjouiraient des scènes de violence au Congrès américain, et a appelé Trump à accepter la décision des électeurs américains.

Dans un tweet posté après que des manifestants ont pris d’assaut le siège de la législature à Washington, Maas a déclaré que la violence avait été causée par une rhétorique incendiaire. “Trump et ses partisans doivent accepter une fois pour toutes la décision des électeurs américains et cesser de piétiner la démocratie.”

RUSSIE

“De nombreuses photos de style Maïdan proviennent de (Washington) DC”, a posté sur Twitter l’ambassadeur adjoint de Russie à l’ONU Dmitri Polyanskiy, faisant référence aux manifestations en Ukraine qui ont renversé le président soutenu par la Russie Viktor Ianoukovitch. en 2014.

“Certains de mes amis me demandent si quelqu’un distribuera des biscuits aux manifestants pour faire écho à la manœuvre de Victoria Nuland”, a-t-il dit, citant une visite en Ukraine en 2013 lorsque la secrétaire d’État adjointe des États-Unis, Victoria Nuland, a offert de la nourriture. aux manifestants.

L’OTAN

Le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, a qualifié les violentes manifestations à Washington de “scènes choquantes” et a déclaré que le résultat des élections démocratiques aux États-Unis devait être respecté.

ESPAGNE

Le président du gouvernement espagnol Pedro Sánchez a déclaré dans un tweet: “Je suis avec inquiétude les nouvelles qui viennent du Capitole à Washington. J’ai confiance en la force de la démocratie aux États-Unis.”

“La nouvelle présidence de @JoeBiden surmontera le stade de la tension, unissant le peuple américain.”

CANADA

Le premier ministre canadien Justin Trudeau s’est dit préoccupé par les scènes de violence à Washington. «Nous sommes évidemment inquiets et nous suivons la situation minute par minute», a déclaré Trudeau à la station de radio de Vancouver News 1130. “Je crois que les institutions démocratiques américaines sont fortes et j’espère que tout reviendra bientôt à la normale”.

DINDE

Le ministère turc des Affaires étrangères a publié une déclaration exprimant sa préoccupation face à la violence et appelant au calme et au bon sens, tout en exhortant ses citoyens à éviter les foules et la zone de protestation.

FRANCE

Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, a déclaré sur Twitter: “La violence contre les institutions américaines est une grave attaque contre la démocratie. Je la condamne. La volonté et le vote du peuple américain doivent être respectés.”

(Rapport par Humeyra Pamuk, Michelle Nichols et la rédaction de .; édité en espagnol par Javier López de Lérida)