Par Makini Brice et Jan Wolfe

WASHINGTON, 9 novembre (.) – Depuis son entrée en fonction en janvier 2017, le président américain Donald Trump a été en proie à des poursuites civiles et des enquêtes pénales de son entourage.

Après que la victoire a été décernée au démocrate Joe Biden samedi par les médias grand public, les problèmes juridiques de Trump vont probablement s’aggraver, car en janvier, il perdra les protections que le système juridique américain offre à un président en exercice, ont déclaré d’anciens procureurs. .

Voici quelques-unes des poursuites et des enquêtes criminelles qui pourraient survenir après que Trump quitte ses fonctions.

UN AVOCAT DE NEW YORK

Le procureur du district de Manhattan, Cyrus Vance, qui applique les lois de l’État de New York, mène une enquête pénale sur Trump et l’organisation Trump depuis plus de deux ans.

L’enquête s’est à l’origine concentrée sur les paiements secrets effectués par l’ancien avocat de Trump Michael Cohen avant les élections de 2016 à deux femmes qui ont déclaré avoir eu des relations sexuelles avec le président, ce qu’il nie.

Vance, un démocrate, a suggéré dans de récentes dépositions judiciaires que son enquête s’est élargie et pourrait se concentrer sur la fraude bancaire, fiscale et d’assurance, ainsi que sur la falsification des dossiers commerciaux. Le républicain Trump affirme qu’il s’agit d’un harcèlement à motivation politique.

L’affaire est devenue célèbre grâce aux efforts de Vance pour obtenir huit ans de déclarations de revenus de Trump. En juillet, la Cour suprême a rejeté la tentative de Trump de garder les propos secrets, affirmant que le président n’était pas à l’abri des enquêtes criminelles de l’État pendant qu’il était en fonction, mais qu’il pourrait faire valoir d’autres moyens de défense contre l’assignation de Vance.

Les experts juridiques considèrent qu’il est probable que Vance obtiendra éventuellement les états financiers du président.

Le ministère de la Justice a déclaré qu’un président en exercice ne pouvait être inculpé. Vance n’est pas soumis à cette politique car il n’est pas un procureur fédéral, mais il a peut-être hésité à destituer Trump en raison de doutes sur la constitutionnalité de l’affaire, a déclaré Harry Sandick, un ancien procureur de New York.

“Ces préoccupations disparaîtront lorsque Trump quittera ses fonctions”, a déclaré Sandick.

L’enquête est une menace pour Trump, a déclaré Corey Brettschneider, professeur de sciences politiques à l’Université Brown. “Le fait qu’ils aient émis les assignations à comparaître et qu’ils aient plaidé devant la Cour suprême suggère qu’il s’agit d’une enquête criminelle très sérieuse sur le président”, a-t-il ajouté.

DÉPARTEMENT DE LA JUSTICE PROCESS?

Trump pourrait faire face à des poursuites pénales lancées par un ministère de la Justice dirigé par un nouveau procureur général.

Certains experts juridiques pensent que Trump pourrait faire face à des accusations d’évasion fiscale fédérale, après que le New York Times ait rapporté que le président avait payé 750 dollars en 2016 et 2017.

“Vous avez tout le matériel que le New York Times a publié, qui apporte toutes sortes de preuves de fraude fiscale”, a déclaré Nick Akerman, un avocat de Dorsey & Whitney et ancien procureur fédéral. Cependant, il a averti qu’il n’est pas possible de savoir avec certitude tant que vous n’avez pas vu toutes les preuves.

Trump a rejeté les informations du Times, tweetant qu’il avait payé plusieurs millions de dollars d’impôts, mais qu’il avait droit à des radiations et à des crédits d’impôt.

Un tel processus serait très controversé et le ministère de la Justice pourrait décider que l’inculpation de Trump n’est pas dans l’intérêt public, même s’il existe des preuves.

Biden a abordé cette question avec prudence, affirmant que cela n’interférerait pas avec le jugement de son ministère de la Justice. En août, il a déclaré à National Public Radio que porter des accusations criminelles contre son prédécesseur serait «quelque chose de très, très inhabituel et probablement pas très, comment dire, bon pour la démocratie».

ENQUÊTE SUR LA FRAUDE CIVILE

Le procureur général de New York, Letitia James, mène une enquête active sur la fraude fiscale sur Trump et son entreprise familiale, la Trump Organization.

L’enquête sur James, un démocrate, a commencé après que l’ancien avocat de Trump, Cohen, ait déclaré au Congrès que le président avait gonflé la valeur de ses actifs pour économiser de l’argent sur les prêts et les assurances et les avait dégonflés pour réduire les impôts fonciers.

L’Organisation Trump a fait valoir que l’affaire était politiquement motivée. L’affaire est une enquête civile, ce qui signifie qu’elle pourrait entraîner des sanctions financières mais pas une peine de prison.

Eric Trump, fils du président et vice-président exécutif du cabinet, a dû témoigner en octobre pour ce que le procureur général a décrit comme son implication étroite dans une ou plusieurs transactions en cours d’examen.

E. JEAN CARROLL

E. Jean Carroll, un ancien écrivain du magazine Elle, a poursuivi Trump pour diffamation en 2019 après que le président a nié son allégation selon laquelle il l’avait violée dans les années 1990 dans un grand magasin de New York, tout en l’accusant de mentir à augmenter les ventes d’un livre.

En août, un juge d’État a autorisé l’affaire à avancer, ce qui signifie que les avocats de Carroll pourraient demander un échantillon de l’ADN de Trump pour correspondre à une robe qu’elle a dit qu’elle portait au magasin.

Un juge fédéral de Manhattan a rejeté une tentative du ministère de la Justice de remplacer Trump par le gouvernement fédéral en tant que défendeur dans l’affaire. Le juge de district Lewis Kaplan a déclaré que Trump n’avait pas commenté Carroll dans le cadre de son mandat de président.

Barbara McQuade, professeur de droit à l’Université du Michigan, a déclaré qu’elle espérait que le ministère de la Justice de Biden abandonnerait ses efforts pour protéger Trump de l’affaire.

“Il semble peu probable que le ministère de la Justice continue avec ce que je considère comme un argument frivole dans une nouvelle administration”, a déclaré McQuade, un ancien procureur fédéral.

ZERVOS D’ÉTÉ

Trump fait également face à un procès de Summer Zervos, un concurrent de son émission de télévision de 2005 “The Apprentice” qui dit l’avoir embrassée contre sa volonté lors d’une réunion en 2007, puis l’a pelotée dans un hôtel.

Après que Trump ait traité Zervos de menteur, elle l’a poursuivi pour diffamation. Trump a déclaré qu’il était à l’abri du procès parce qu’il était président.

L’affaire a été suspendue pendant qu’une cour d’appel de l’État de New York examine une décision de mars 2019 selon laquelle Trump doit faire face à l’affaire même s’il est en fonction. L’argument de l’immunité ne s’appliquerait pas une fois que vous êtes absent du bureau.

(Édité en espagnol par Carlos Serrano)