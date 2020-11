(Mise à jour avec de nouvelles projections) 4 novembre (.) – Le républicain Donald Trump a affronté son rival démocrate Joe Biden à l’élection présidentielle américaine. Il y a 538 votes du collège électoral alloués aux 50 États et au district de Columbia. Il faut 270 pour gagner. Le tableau ci-dessous montre le gagnant projeté pour chaque État sur la base des prévisions du média et du fournisseur de données Edison Research, ainsi que le décompte du collège électoral basé sur les projections pour chaque groupe. À 9 h 12 GMT: Décompte des collèges électoraux ABC CBS NBC FOX CNN EDISON AP Trump 211211213213213213213 Biden 224223227238234227238 Alabama (9) TTTTTTT Alaska (3) Arizona (11) BB Arkansas (6) TTTTTTT Californie (55) BBBBBBB Colorado (9) BBBBBBB Connecticut (7) BBBBBBB Delaware (3) BBBBBBB District of Columbia (3) BBBBBBB Floride (29) TTTTTTT Géorgie (16) Hawaï (4) BBBBBBB Idaho (4) TTTTTTT Illinois (20) BBBBBBB Indiana (11) TTTTTTT Iowa (6) TTTTTTT Kansas (6) TTTTTTT Kentucky (8) TTTTTTT Louisiane (8) TTTTTTT Maine (vote populaire) (2) BBBB Maine 1er district (1) BBBBB Maine 2e arrondissement (1) Maryland ( 10) BBBBBBB Massachusetts (11) BBBBBBB Michigan (16) Minnesota (10) BBBBBBB Mississippi (6) TTTTTTT Missouri (10) TTTTTTT Montana (3) TTTTTTT Nebraska (vote populaire) (2) TTTTTTT Nebraska 1er district (1) TTTTT Nebraska 2e District (1) BBBBB Nebraska 3e District (1) TTTTT Nevada (6) New Hampshire (4) BBBBBBB New Jersey (14) BBBBBBB Nouveau-Mexique (5) BBBBBBB New York (29) BBBBBBB Ca Rolina del Norte (15) Dakota du Nord (3) TTTTTTT Ohio (18) TTTTTTT Oklahoma (7) TTTTTTT Oregon (7) BBBBBBB Pennsylvanie (20) Rhode Island (4) BBBBBBB Caroline du Sud (9) TTTTTTT Dakota du Sud (3) ) TTTTTTT Tennessee (11) TTTTTTT Texas (38) TTTTTTT Utah (6) TTTTTTT Vermont (3) BBBBBBB Virginie (13) BBBBBBB Washington (12) BBBBBBB Virginie-Occidentale (5) TTTTTTT Wisconsin (10) B Wyoming (3) TTTTTTT Edison Research fournit des données de sondage à la sortie et de dépouillement des votes à la National Pool of Elections, un consortium composé d’ABC News, CBS News, CNN et NBC News. Les réseaux utilisent les données pour rendre compte de leurs projections. . a un accord avec NEP / Edison pour distribuer les données du sondage de sortie et le décompte des voix aux clients. . n’a pas compilé les résultats de manière indépendante. L’Associated Press a une initiative de vote et de dépouillement distincte et fait ses propres projections. Fox News s’appuie sur les données de l’AP pour informer ses projections. (Rapport éditorial de Washington édité par la table d’édition espagnole)