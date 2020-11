L’entrée des tribunaux de Comodoro Py (Photo: Franco Fafasuli)

La décision de mardi de la Cour suprême de justice de la Nation porte des noms et prénoms: Leopoldo Bruglia et Pablo Bertuzzi, les juges de la Chambre fédérale dont les transferts étaient en discussion. Mais sous la résolution, il y a beaucoup plus de magistrats qui sont dans la même situation et dont les cas vont commencer à être mis sur la table. C’est parce que la plus haute juridiction a déclaré que non seulement les transferts de Bruglia et Bertuzzi sont temporaires et doivent être soumis à un concours public, mais celui de tous les juges qui se trouvent dans la même situation. Et il y en a beaucoup.

Parmi eux, cinq noms se démarquent parce qu’ils occupent des postes clés en politique: ils ont des chaires à Comodoro Py, comme Bruglia et Bertuzzi et Allemand Castelli, dont la situation est également à la Cour et n’a pas encore été résolue. Il s’agit de Carlos Mahiques, juge à la Chambre fédérale de cassation; Ricardo Basilico, membre de la Cour orale fédérale 1; Oui Andrés Basso, Javier Ríos et Fernando Machado Pelloni, les trois membres du Tribunal oral fédéral 3. Les cinq magistrats traitent les affaires impliquant le pouvoir économique et politique.

Avec le déplacement de ces juges transférés, D’autres postes vacants à Comodoro Py sont ouverts au gouvernement d’Alberto Fernández pour pourvoir. Des accusations qui, avant la décision de la Cour, ne figuraient dans les plans de personne.

La décision de la Cour suprême a été le sujet qui a monopolisé toutes les discussions aujourd’hui dans le monde judiciaire. Les quelques conversations en face à face et les nombreuses conversations virtuelles dues à la pandémie de coronavirus. En fait, les messages WhatsApp ont effondré les téléphones portables de plusieurs magistrats lorsque, mardi soir, les petits caractères de la résolution de la plus haute cour sont apparus et que l’abîme dans lequel les juges transférés avaient été laissés a été exposé.

La Cour a statué mardi à une majorité de 4 voix contre 1 que les transferts de juges ne sont pas définitifs comme cela s’est produit jusqu’à présent et que la Constitution nationale n’établit qu’une seule façon de nommer un juge: un concours public du Conseil de la magistrature de la Nation , l’intervention du pouvoir exécutif et la nomination du Sénat. Les transferts ne figurent pas dans la Constitution et sont donc temporaires. Ainsi, les postes des juges transférés doivent aller à un concours pour choisir un nouveau titulaire.

«Les magistrats récurrents dans cette affaire, et tous ceux qui occupent temporairement des postes dans la magistrature par mutation, continueront à les exercer et bénéficieront de la garantie de fonction jusqu’au moment où les magistrats qui occupent en permanence lesdits postes sont nommés par nomination, puis respect du processus constitutionnel », a soutenu la Cour.

Avec la décision, beaucoup ont commencé à examiner que d’autres juges étaient dans la même situation que Bruglia, Bertuzzi et Castelli. Hier, le nombre officieux de 71 a été mentionné au Conseil. Le nombre n’est pas clos mais le chiffre est assez proche des listes de juges transférés qui ont circulé ces dernières années. Il y a des juges de toutes les juridictions, instances et de différentes provinces.

Les juges de la Cour suprême qui ont statué sur les transferts

Mais en raison de leur poids politique, cinq se démarquent. L’un est Mahiques. Premier ministre de la Justice de la direction de María Eugenia Vidal dans la province de Buenos Aires, Mahiques a été transféré en juillet 2018 de la Chambre nationale de cassation, qui examine les crimes de droit commun, à la Chambre fédérale de cassation, où les causes des la corruption. Il est le père de deux hommes importants de ces années dans la justice: Juan Bautista Mahiques, ancien fonctionnaire du ministère de la Justice et actuel chef des procureurs de la ville de Buenos Aires, et de Ignacio Mahiques, procureur qui a travaillé dans les causes des travaux publics et Los Sauces contre Cristina Kirchner. Ignacio Mahiques a été promu par le parti au pouvoir à l’époque comme juge fédéral de Mercedes – la ville d’où viennent les Mahiques – et le gouvernement d’Alberto Fernández l’a relégué de ses fonctions. En cassation, Mahiques est intervenu dans des affaires importantes, comme l’affaire d’écoute électronique où il était poursuivi Mauricio Macri ou la vente illégale d’armes à la Croatie et à l’Équateur, où l’ancien président Carlos Menem il a été acquitté au fil du temps.

Basilique Il a été transféré du tribunal pénal oral 8 au tribunal oral fédéral 1 de Comodoro Py. Là, il a condamné l’ancien secrétaire des Travaux publics José Lopez pour ses valises avec neuf millions de dollars et doit intervenir dans le procès de Cristina Kirchner Oui Axel Kicillof par dollar futur et dans le cas du plan Qunitas, dans lequel l’ancien ministre est accusé Aníbal Fernández.

Pour sa part, Basso, Ríos et Machado Pelloni Ils ont été transférés du Tribunal Oral Fédéral 7 à 3 à Comodoro Py. Actuellement, ils ont entre les mains les procès pour les combustibles au pétrole, dans lesquels les hommes d’affaires sont accusés Cristóbal López et Fabián de Sousa et l’ancien chef de l’AFIP Ricardo Echegaray, déjà Carlos Telleldin pour l’attaque contre l’AMIA. De plus, Basso est l’un des juges qui juge Cristina Kirchner, Julio De Vido, Carlos Kirchner et Lázaro Báez, entre autres, dans le procès des travaux publics.

La Cour a estimé que toutes les décisions rendues par les juges transférés sont valables et qu’ils peuvent être soumis au concours pour occuper en permanence leur place actuelle. Et jusqu’à ce que cela arrive, ils resteront là où ils sont, donc les causes ne sont pas en danger.

Carlos Mahiques, l’un des juges transférés restés sous la décision de la Cour suprême (NA)

Après la décision de la Cour, la question ira au Conseil, l’organe chargé de sélectionner les juges et où le débat sur les transferts a commencé. Quatre conseillers ont convenu avant le Infobae que la plus haute juridiction a déclaré que tous les transferts devaient être mis en concurrence et qu’elle ne faisait pas de distinction entre les affaires. “Tout est tout”, ont-ils souligné. Mais certains comprennent que toutes les situations ne sont pas les mêmes.

Ils donnent comme exemple les cas de ces juges de Comodoro Py. Basso, Ríos et Machado Pelloni ont remporté le concours pour être juges de la Cour orale fédérale 7. Mais lorsque cela s’est produit, le tribunal n’a pas été autorisé à fonctionner et il y avait un autre tribunal – de matière et de compétence égales – qui n’avait aucun de ses trois juges; C’est pourquoi on pensait que le mieux était de les transférer pour qu’ils puissent commencer à travailler et accélérer les fichiers en attente. Si ces juges doivent revenir à la Cour 7, ils constateront que leurs postes sont déjà occupés par des juges qui ont également remporté un concours et ont été nommés conformément à la Constitution. et que la Cour a dit que c’est ainsi qu’ils devraient être nommés. Comment agir dans ces cas était la question que beaucoup ont commencé à se poser.

Dans la même situation, d’autres juges ont été transférés dans des tribunaux similaires. Un exemple qui s’est démarqué pendant ces heures d’audience est celui de Ricardo Recondo. Membre du Conseil, Recondo a été transféré en 2003 de la Chambre II à la Chambre III de la Chambre fédérale civile et commerciale. C’est le même tribunal.

C’est pourquoi certains ont commencé à penser comme une idée porter ces affaires devant la Cour suprême pour autorisation sans avoir à appeler un concours.

Basso, Machado Pelloni et Ríos, membres du Tribunal oral fédéral 3 (Maximiliano Luna)

Différente, ils comprennent au Conseil, est la situation des Mahiques et Basilico qui sont passés de la juridiction nationale à la juridiction fédérale et que leurs cas ne sont pas exceptionnels. Mahiques et Basílica ont été exclus de la discussion de leurs transferts parce qu’ils avaient eu l’accord du Sénat. C’est après le fameux 7 de la Cour suprême qui a suscité tant de discussions le mois dernier. Maintenant, la décision du tribunal les a mis sur le ring.

Sept autres juges sont dans le même état. Avec Bruglia, Bertuzzi et Castelli, ils constituent le lot de 10 magistrats transférés auquel le Conseil s’était initialement opposé en juillet dernier parce qu’ils n’avaient pas d’accord du Sénat et en raison d’autres irrégularités liées à la concurrence – les questions sur lesquelles ils enquêtent – et à la compétence – le lieu où ils ont continué à jouer.

Les conseillers ont entamé hier les premières discussions informelles pour déterminer comment procéder. Lou que la semaine prochaine va se passer, c’est que les concours seront ouverts pour tous ces postes de. Il sera dans le comité de sélection présidé par le député péroniste Graciela Camano.

Certains problèmes opérationnels ont déjà commencé à être analysés. L’un d’eux est que jusqu’à ce que la situation de transfert soit définie, ils doivent réserver leur position précédente en cas de retour. La première conséquence est que Les concours déjà ouverts seront retardés. Certains étaient déjà dans leur phase finale. Un exemple est celui du tribunal fédéral de Moreno. Le Conseil était sur le point de convoquer les candidats à l’entretien personnel, mais il doit maintenant le suspendre. C’est parce que le chef de ce tribunal –Federico Villena– Il a été transféré à un tribunal fédéral de Lomas de Zamora et a pu reprendre son ancien poste.

Le Conseil de la Magistrature où la décision de la Cour sera discutée

Un autre cas problématique est celui de Maria Veronica Skanata. Elle a été nommée chef du tribunal fédéral d’Oberá et en septembre 2015, Cristina Kirchner l’a transférée au tribunal fédéral 1 de Posadas. Avec la décision de la Cour, Skanata n’est pas ferme à Posadas et doit concourir pour ce poste. Mais s’il ne gagne pas, il doit retourner à Oberá, où il y a déjà un juge titulaire. Il y aurait deux juges pour un seul tribunal. Personne ne sait comment résoudre ces cas.

La mémoire du Procureur de Santa Cruz Eduardo Sosa a survolé parmi plusieurs membres du Conseil de la Magistrature.

Toutes les situations ont commencé à être discutées. Ils sont dans un état embryonnaire et, pour l’instant, en pourparlers informels entre les conseillers. La décision de la Cour a apporté une certitude quant aux transferts pour l’avenir, mais a supprimé un passé que personne n’avait dans leurs calculs.

J’ai continué à lire:

La Cour suprême a réintégré les juges déplacés par le kirchnérisme jusqu’à la tenue de nouveaux concours

Après la décision de la Cour, ils assurent que le concours pour remplacer les juges Bruglia et Bertuzzi serait dans six mois: la moyenne est de plus de 3 ans