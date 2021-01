Acteur Dave Bautista. . / EPA / NINA PROMMER / Archives

Miami, 15 janvier . .- Dave Bautista, star du film “Les Gardiens de la Galaxie”, a offert une récompense de 20 000 $ pour des informations conduisant à la capture de la personne qui a gravé le mot Trump sur le dos d’un lamantin dans les eaux de Floride.

Bautista, super-héros et ancien champion de lutte de la World Wrestling Entertainment (WWE), n’est pas le seul à offrir une récompense pour avoir attrapé le vandale qui a gravé le nom de famille du président Donald Trump sur la peau du mammifère dans la rivière Homosassa, dans le comté de Citrus, sur la côte nord-ouest de la Floride.

Le Centre pour la diversité biologique de Saint-Pétersbourg, sur la côte ouest de la Floride, a rappelé que le harcèlement de cette espèce marine “est une infraction pénale fédérale passible d’une amende de 50 000 dollars et jusqu’à un an de prison” et a proposé 5 000 dollars pour la capture de l’auteur de l’acte.

De son côté, le biologiste aquatique du club Save the Manatee Patrick Rose a souligné que le responsable du vandalisme est probablement une personne familière avec les lamantins, a déclaré ce vendredi Click Orlando.com.

Le US Fish and Wildlife Service a noté que le lamantin ne semble pas être en danger.

Les autorités environnementales américaines ont condamné lundi la “mutilation cruelle et illégale” du lamantin, une espèce en voie de disparition, qui a été trouvée dimanche dans cet état dans la rivière Homosassa.

Des responsables du US Fish and Wildlife Service et de la Florida Fish and Wildlife Conservation Commission (FWC) ont commencé à enquêter sur le crime après que le lamantin a été découvert avec de graves cicatrices sous la forme du nom de famille du président.

Ils ont rappelé que le lamantin est protégé par la loi sur les espèces en voie de disparition depuis 1963.

Ces mammifères aquatiques sont des herbivores sans ennemis naturels.

La plupart des années, la mortalité de ces animaux concerne les bateaux, qui représentent environ 20% des décès connus causés par l’homme, selon le centre.

Chaque année, une centaine de lamantins sont tués par des collisions avec des bateaux, tandis que la navigation de plaisance en Floride est à un niveau record et en hausse.

Un rapport du centre a révélé que l’autorisation accélérée par le gouvernement des projets d’accès aux bateaux sans analyser leurs impacts collectifs est probablement un facteur clé des accidents de bateau, qui restent la principale cause de décès de lamantins.