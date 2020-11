Beckham fera la couverture de l’édition numérique du jeu au cours du mois de décembre

Electronic Arts a annoncé que l’ancienne star de l’équipe nationale anglaise de football et de Manchester United entre autres, David Beckham, est devenue ambassadeur de FIFA 21. Grâce à cette alliance, le Spice Boy aura sa place à partir du 15 décembre en le mode Ultimate Team et dans Volta, le mode rue du jeu. “Excité d’être de retour sur le terrain en tant qu’icône avec certains de mes anciens coéquipiers!” a exprimé le fameux numéro 23 du Real Madrid, qui fera également la couverture de l’édition numérique pendant les vacances de décembre.

L’arrivée de l’anglais sera une bonne opportunité pour les joueurs FUT. Ceux qui se connecteront dans ce mode entre le 15 décembre et le 15 janvier recevront une lettre Beckham unique et non transférable. Ce sera sa saison 2003/04, quand il portera le maillot du Real Madrid d’Espagne. Avec une qualification totale de 86 et 90 au passage, le Spice Boy sera une option plus qu’intéressante à ajouter à l’aile droite de l’équipe.

Cependant, ce ne sera pas la seule carte à apparaître depuis la molette de droite car il y en aura trois autres du type icône. Les images d’aperçu montrent trois étapes du lecteur, qui donneront des notes différentes. Comme cela n’a pas été révélé, il reste la question de savoir si l’un d’entre eux dépasse 90, ce qui serait logique s’il prenait sa jeune scène à Manchester United. À son tour, il arrivera également aux dates susmentionnées dans le mode rue Volta en tant que Limit Breaker.

L’Anglais arrivera avec trois cartes de type icône en mode Ultimate Team

Au-delà de ses cartes et de son apparence dans le jeu, Beckham en reprendra la couverture. Au cours du mois de décembre, l’anglais emportera la place de Kylian Mbappé et sera le protagoniste des versions numériques du titre. Cela peut être considéré comme un grand pas de la part d’EA, étant donné qu’ils renouvelleront le visage de leur franchise star pendant quelques semaines avec l’un des visages les plus connus du football.

“Je suis très fier de revenir dans EA SPORTS avec mon édition de couverture pour FIFA 21… Excité d’être de retour sur le terrain en tant qu’icône avec certains de mes anciens collègues!” A commenté le champion de compétitions comme le Premier League, LaLiga, MLS et Ligue 1, entre autres.

L’arrivée de Beckham dans la franchise est à un moment idéal, étant donné que le jeu se prépare à ce que sera sa version pour la nouvelle génération de consoles composée de PlayStation 5 et Xbox Series X / S, qui arrivera le 4 avril. Décembre. Il ne faut pas oublier que le titre est double format, donc ceux qui ont acheté leurs versions de PS4 ou Xbox One ils recevront une mise à jour gratuite à utiliser dans la prochaine génération.

Les joueurs FUT recevront une carte gratuite de l’ancien joueur du Real Madrid, entre autres clubs

Comme indiqué par EA, cette version pour PlayStation 5 et Xbox Series X cherchera à asseoir son expérience «authentique et immersive» en exploitant tout le matériel dont disposeront les consoles. Comme prévu, le développeur souligne qu’il y aura un grand changement dans les temps de chargement, une fonctionnalité qui s’améliorera dans de nombreux jeux.

De plus, ils soulignent que l’expérience du jeu dans les stades donnera une atmosphère particulière et que les joueurs recréés auront un niveau de détail amélioré grâce à l’éclairage et aux rendus retardés. Ce dernier est lié à ce que sera l’arrivée de la technologie Ray Tracing, qui s’annonce comme l’un des grands gouvernails de la nouvelle génération.

