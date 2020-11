15 minutes. David Dinkins, qui était le premier et le seul maire d’origine afro-américaine que New York ait eu, est décédé à l’âge de 93 ans, ont rapporté mardi les médias locaux américains.

Le réseau NBC, qui cite des sources du département de police de New York, a assuré que L’assistant de santé de Dinkins l’a retrouvé inconscient dans son appartement de Lenox Hill lundi soir. En ce sens, il est présumé que sa mort pourrait être due à des causes naturelles.

L’ancien chef du parti démocrate, dont le mandat a duré de 1990 à 1993, décédé un peu plus d’un mois après le décès de sa femme, Joyce Dinkinsa déclaré le réseau d’information.

Né à Trenton, NJ, Dinkins a brièvement exercé le droit à New York avant de commencer sa carrière politique. Il a d’abord été chef de district, puis a été élu à l’Assemblée de l’État de Harlem en 1966.

Il devient président du conseil des élections avant de remporter l’élection à la présidence de l’arrondissement de Manhattan en 1985.

Vaincu Giuliani

Selon les médias locaux, Dinkins, qui a servi dans les Marines pendant la guerre de Corée, s’est présenté à la mairie de New York en 1989 et a vaincu le maire Edward I. Koch et le républicain Rudy Giuliani. Il l’a fait par la marge électorale la plus étroite de l’histoire de la ville: 47 000 voix, selon des sources. Il a pris ses fonctions en janvier 1990.

Giulani lui-même, actuel avocat du président Donald Trump, a publié sur son compte Twitter un message de condoléances à la famille de son ancien opposant politique.

«J’offre mes condoléances à la famille du maire David Dinkins et aux nombreux New-Yorkais qui l’ont aimé et soutenu. Il a donné une grande partie de sa vie au service de notre grande ville. Ce service est respecté et honoré de tous », a écrit Giulani.

Les médias américains se souviennent de certains des messages de Dinkins lorsqu’il est devenu maire. Il a décidé d’être le premier maire de tous les New-Yorkais et a défendu les principes d’égalité et de liberté.

Il s’est présenté à nouveau aux élections de 1993, mais cette fois Giulani l’a vaincu.