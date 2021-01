Qui n’a pas envie d’un délicieux chocolat chaud fumant les jours froids? Voici 4 recettes de chocolat chaud pour chouchouter votre famille: Chocolat chaud au Nutella et chocolat noir ou l’un des biscuits et de la crème? Essayez-les tous!

Vous ne pouvez pas arrêter d’essayer ces incroyables boissons chaudes.

4 chocolats chauds

Temps de préparation 15 min

Temps de cuisson: 20 min

Portions: 2

Difficulté: faible

Présentation: Dans des coupes en verre, décorées avec plus de Nutella.

Conseils: Si vous êtes intolérant au lactose, vous pouvez remplacer le lait par du lait de soja.

Ingrédients

2 tasses de lait de vache, pour le chocolat Nutella

1 tasse de crème à fouetter, pour le chocolat Nutella

1/4 tasse de Nutella, pour le chocolat Nutella

1/2 tasse de chocolat noir, fondu pour le chocolat Nutella

1/2 tasse de Nutella, pour givrer la tasse

1/2 tasse de noix, hachée, pour givrer la tasse

2 cuillères à soupe de chantilly, Pour décorer, chocolat au Nutella

2 cuillères à soupe de chocolat noir, fondu, pour décorer le chocolat Nutella

2 cuillères à soupe de noix, finement hachées, pour décorer le chocolat Nutella

2 tasses de lait de vache, pour les biscuits et le chocolat à la crème

1 tasse de lait évaporé, pour les biscuits et le chocolat à la crème

1 tasse de biscuit au chocolat, pour les biscuits et le chocolat à la crème

1/4 tasse de chocolat blanc, pour les biscuits et le chocolat à la crème

1 tasse de biscuit au chocolat, moulu, pour les biscuits et le chocolat à la crème

2 cuillères à soupe de chantilly, pour les biscuits et la crème au chocolat

au goût de biscuit au chocolat, pour les biscuits et le chocolat à la crème

1/2 tasse de lait de poule, pour le chocolat au lait de poule

1 1/2 tasse de lait de vache, pour le chocolat au lait de poule

1/2 tasse de crème à fouetter, pour le chocolat au lait de poule

1 cuillère à café de vanille liquide, pour le chocolat au lait de poule

1/2 tasse de chocolat blanc, en petits morceaux, pour le chocolat rompope

1/4 cuillère à café de cannelle, pour le lait de poule au chocolat

1/4 cuillère à café de muscade, pour le lait de poule au chocolat

2 cuillères à soupe de chantilly, pour le chocolat au lait de poule (pour décorer)

6 petites meringues, pour décorer le chocolat au lait de poule

au goût de cannelle en poudre, pour décorer le chocolat rompope

2 tasses de lait de vache, pour le chocolat cajeta

1/4 tasse de tablette de chocolat de table, en petits morceaux pour le chocolat cajeta

1/2 tasse de cajeta, pour le chocolat cajeta

2 cuillères à soupe de chantilly, pour décorer le chocolat cajeta

au goût de cajeta, pour décorer le chocolat cajeta