Dans huit États du sud-est, des pluies fortes à très fortes sont attendues, ils demandent donc des précautions extrêmes.Photo: (REUTERS / Henry Romero)

Ce jour-là, le front renforcé n ° 24 s’étendra du nord-est du golfe du Mexique au sud-est du pays et la péninsule du Yucatan, sur son chemin il provoquera la probabilité de pluies fortes à très fortes à Veracruz, Puebla, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán et Quintana Roo.

La nouvelle masse d’air polaire qui l’accompagne couvrira la majeure partie du territoire national en maintenant un environnement de très froid à glacial, avec des gelées à l’aube dans les zones montagneuses des états du nord et centre, y compris la vallée du Mexique, aussi bien que événement «Nord» très fort à intense sur les côtes de Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Isthme et Golfe de Tehuantepec.

Des pluies fort à ponctuel Très fort (50 à 75 mm) accompagnés de chocs électriques et de fortes rafales de vent lors des tempêtes: Veracruz (centre et sud), Oaxaca (nord-est), Chiapas, Tabasco et Campeche (ouest).

Intervalles d’averses avec fortes pluies ponctuelles (25 à 50 mm) accompagnés de chocs électriques et de fortes rafales de vent lors des tempêtes: Puebla, Yucatan et Quintana Roo.

Intervalles d’averses (5,1 à 25 mm) accompagnés de chocs électriques et fortes rafales de vent: Hidalgo. Douches isolées (0,1 à 5,0 mm): Tamaulipas, San Luis Potosí et Querétaro. Les pluies pourraient être accompagnées de chocs électriques et de fortes rafales de vent lors des tempêtes.

Températures minimales de -15 à -10 ° C avec gelées: zones montagneuses de Chihuahua et Durango.

Températures minimales -10 à -5 ° C avec gelées: zones montagneuses de Basse-Californie, Sonora, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, San Luis Potosí (ouest), Jalisco (nord) et Aguascalientes (nord).

Températures minimales de -5 à 0 ° C avec gelées: zones montagneuses de Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla et l’État du Mexique. Températures minimales de 0 à 5 ° C et gelées possibles: zones montagneuses de Baja California Sur, Michoacán (nord), Mexico, Veracruz et Oaxaca (nord-ouest).

Températures maximales de 35 à 40 ° C: Jalisco, Michoacán et Guerrero.

Événement de “Nord” avec des rafales de 80 à 90 km / h dans l’isthme et le golfe de Tehuantepec et avec des rafales de 70 à 80 km / h sur les côtes de Tamaulipas, Veracruz, Tabasco et Campeche.

Vagues de 2 à 3 mètres de haut significatives: Côtes de Tamaulipas, Veracruz et golfe de Tehuantepec.

Vallée du Mexique: Environnement très froid le matin et gel à l’aube avec des températures pouvant atteindre -5 ° C dans les zones montagneuses de l’État du Mexique et 0 ° C dans les zones montagneuses de Mexico.

Un ciel clair et un environnement frais à tempéré sont attendus pendant la journée, sans pluie dans la vallée du Mexique. Vent de sud et sud-ouest de 10 à 25 km / h avec des rafales de 35 km / h. À Mexico, une température maximale de 20 à 21 ° C et un minimum de 3 à 5 ° C sont prévues. Pour la capitale de l’État du Mexique, température maximale de 18 à 20 ° C et minimale de 0 à 2 ° C.

Péninsule de Baja California: Ciel dégagé dans la région. Environnement glacial avec gelées dans les zones élevées. Vent du nord-ouest entre 15 et 30 km / h.

Pacifique Nord: Nuageux épars dans la région, sans pluie. Vent du nord-ouest entre 10 et 20 km / h. Baisse de température marquée à Sonora.

Pacifique central: Nuageux épars et pas de pluie dans la région. Environnement froid le matin et chaud l’après-midi. Vent d’ouest et nord-ouest de 10 à 25 km / h dans la région.

