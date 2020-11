Pata Villanueva et Anamá Ferreira

Anamá Ferreira Oui Jambe Villanueva Ils font partie d’un lot de modèles à succès qui ont commencé leur carrière dans les années 1970. Dès leur plus jeune âge, ils ont noué une amitié qui s’est développée sans hésitation pendant plus de 40 ans, jusqu’au mois dernier, lorsque l’ancien partenaire du Lapin Tarantini a fêté son anniversaire et un véritable scandale a éclaté avec des accusations croisées qui mettent leur relation en échec.

Pour raconter ce qui s’est passé, nous devons d’abord nous rappeler qu’Anamá a travaillé comme panéliste jusqu’à récemment en Le scandale show, conduit par Rodrigo Lussich sur l’écran américain. Le mardi 6 octobre, Nati Jota, son partenaire de panel, a raconté à travers ses réseaux sociaux qui avait attrapé le coronavirus. Comme le brésilien avait eu un contact étroit avec elle le samedi 3 de l’émission, l’écouvillon correspondant a été réalisé, cle résultat uyo était positif. Heureusement, il n’a subi aucune complication majeure et s’est rétabli rapidement.

La version de Pata Villanueva

Anniversaire de Pata Villanueva

L’ancien mannequin a dit Télé-exposition qui a fêté son anniversaire lundi 5 octobre dans un restaurant de la ville de Buenos Aires avec Anamá et deux autres amis: «Je n’avais pas été en contact avec elle ces derniers temps, mais je lui ai dit que j’allais me réunir avec pas plus de quatre personnes et Il m’a dit: “Allez, je passe le gars 10 la nuit avec un petit cadeau.” J’avais une table pour quatre personnes. À côté, à une autre table, se trouvait Carlitos Bianchi avec un ami».

«La Negra est venue avec sa jugulaire et s’est assise à un bout de la table. À un moment donné, il s’est levé, a enlevé son masque et a commencé à chanter une chanson en portugais. Les gens l’ont applaudie… Nous sommes partis tout de suite parce que nous ne pouvions pas rester plus de deux heures, alors nous sommes montés dans la voiture d’une amie pour la déposer chez elle. À un moment donné, il m’a dit qu’il avait mal à la tête mais qu’il allait bien», A-t-il assuré.

Selon son récit, le lendemain matin (mardi, jour où Nati Jota a publié la vidéo confirmant qu’elle avait le COVID-19), Anamá l’a appelée pour lui dire qu’elle allait se frotter par précaution. Toujours selon les mots de Pata Villanueva, le même jour, le Brésilien l’a invitée à déjeuner dans un restaurant. «Ne sois pas inconscient, tu ne peux pas aller au restaurant», a répondu l’ancienne mannequin à son amie à l’époque. Voyez si vous êtes positif… Vous pouvez infecter les serveurs ».

«À neuf heures du soir, il me dit:« Écoutez, j’ai été testé positif, vous devez dire aux gens qu’ils étaient le jour de votre anniversaire. Puis j’ai répondu «tu es un crétin» et je l’ai envoyée à la merde. Le jour même où il est allé chercher l’écouvillon, il est sorti déjeuner. Puis elle a mis en ligne une vidéo d’elle en train d’être nettoyée. Je dis: ‘L’avez-vous utilisé pour la publicité?“”

«Je me suis mis en colère et je l’ai foirée parce que je pensais: “ Celui-ci est venu à l’anniversaire avec le coronavirus, je savais déjà qu’il avait été infecté dans la chaîne ”. Les médecins m’ont appelé ainsi que les deux autres personnes qui étaient là pour l’anniversaire et nous avons tous dû rester chez nous pendant 14 jours, nous ne pouvions même pas sortir dans le coin, même si je ne suis pas sorti non plus parce que je suis une salope. Je l’ai appelée (Anamá) et je lui ai dit que pour moi c’était un mensonge, que pour moi elle avait tout fait pour la publicité parce qu’elle nous avait dit que l’agence allait mal. J’ai pété, je lui ai dit qu’elle était inconsciente et qu’elle ne voulait plus m’appeler, que je ne voulais plus être son amie », a révélé Pata.

Heureusement, elle et les autres personnes qui étaient à l’anniversaire ont été testées négatives sur l’écouvillon. Pata considère que son ex-amie était «égoïste» et quand il l’a rencontrée dans la rue mercredi dernier, il a simplement dit «bonjour» et a continué son chemin.

La version d’Anamá Ferreira

Anamá Ferreira a publié cette vidéo le mercredi 7 octobre pour dire qu’elle avait un coronavirus (Instagram)

Le récit du Brésilien diffère sur certains points clés de celui de Pata Villanueva. Anamá assure que le jour de l’anniversaire de la discorde, lundi 5, Je ne savais pas que Nati Jota avait un coronavirus. Il ne l’a appris que le lendemain, mardi le 6, et le prélèvement a été fait le mercredi 7.. Le même jour, la nuit, ils lui ont donné le résultat et ont communiqué la situation à tous ceux qui étaient avec elle le jour de l’anniversaire.

“À l’anniversaire, nous n’étions pas quatre, nous étions sept. Je me suis assis loin de tout le monde, qui me tenait parce que je ne voulais pas enlever mon masque. Je l’ai enlevé juste pour manger et je l’ai remis en place. Sur toutes les photos, vous pouvez voir qu’il portait la jugulaire. C’était lundi. Mardi après-midi, dans le chat Le scandale show, Nati Jota dit: “ Les gars, testez positif pour le coronavirus ”. Alors, j’ai appelé mon médecin et il m’a dit: «Écoute, Anamá, demain, la première chose que tu feras est d’aller te faire un tampon», dit le Brésilien.

En ce sens, il a poursuivi: «Je n’ai rien ressenti, mais (mercredi) je suis quand même allé faire le test et dans l’après-midi, ils m’ont dit que j’avais un coronavirus. J’ai prévenu mon travail social et ils m’ont donné un numéro de téléphone pour appeler le gouvernement de la ville et je leur ai dit que j’avais été à une fête d’anniversaire. J’ai également prévenu ceux qui étaient là. Pata dit que les médecins du gouvernement de la ville l’ont appelée pendant 15 jours, et Je devrais le remercier car c’est un travail formidable que font les médecins ».

Anamá a insisté sur le fait qu’elle ne serait en aucun cas allée à l’anniversaire en sachant qu’elle avait eu un contact étroit avec un cas positif de coronavirus: «Quand j’ai fait le prélèvement, je me suis isolé à la maison car je suis conscient et dans le bâtiment, il y a beaucoup de gens formidables ».

Très en colère contre les déclarations de Pata, elle a fait des déclarations sévères contre elle: «Un soir, alors que j’étais avec COVID, elle a bu tout le vin et m’a appelé. C’était totalement faux. J’ai les audios mais je ne les montre pas parce que je n’aime pas exposer les gens, même s’ils m’exposent. Dans ces audios, il m’a dit que j’étais coupable d’avoir un COVID et d’être allé à son anniversaire. Alors j’ai dit: ‘Pata, je ne savais pas.’ Au lieu de me demander si j’avais besoin de quelque chose, il a dit ces choses … Elle boit du vin et devient folle. J’étais avec le virus alors j’ai dit: «Je ne vais pas lui donner de l’importance». Mais maintenant, les choses qu’il dit dans les médias sont très sérieuses ».

Anamá Ferreira à la fête d’anniversaire de Pata Villanueva. Depuis ce jour, leur relation n’est plus la même

L’ancienne panéliste d’El show de los escandalones exige que sa collègue s’excuse publiquement et, si cela ne se produit pas, menace de parler avec son avocat et de l’accuser d’insultes: «Ce qui se passe, c’est que maintenant les gens sont devenus COVID police et dénonce tout le monde. J’ai été infecté après 202 jours de ne pas quitter ma maison. Le jour de mon anniversaire, j’étais toujours avec la jugulaire. D’ailleurs, c’était un endroit clandestin, tu me comprends? Tu ne pouvais pas faire ça. Je suis arrivé et je me suis plaint, malgré le fait que tout le monde me portait et disait: «Anamá, enlève ton masque. Il ne se passe rien…“

Et il a conclu: «La vérité est que ce qui se passe est une horreur et une tristesse parce qu’elle est une de mes amies depuis plus de 40 ans. Si j’étais une mauvaise personne, j’ouvrirais la bouche et dirais quelques petites choses à son sujet qu’elle doit quitter le pays … Pour l’amour que j’ai pour vos trois enfants, je ne dirai rien».

