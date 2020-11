Le vice-président de la Banque centrale européenne, Luis de Guindos. . / Luca Piergiovanni / Archives

Francfort (Allemagne), 16 nov . .- Le vice-président de la Banque centrale européenne (BCE), Luis de Guindos, estime que “les banques ont contribué à absorber l’impact de la pandémie” en couvrant l’augmentation de la demande de prêts et qu ‘”ils ont assez bien résisté à la crise jusqu’à présent, malgré certains risques et vulnérabilités”.

De Guindos a déclaré lors de la conférence financière de l’Euro Finance Week à Francfort que le secteur bancaire «avait contribué à éviter un resserrement du crédit, qui aurait été préjudiciable à l’économie.

Mais De Guindos a averti qu ‘”il est urgent de remédier à la faiblesse structurelle du secteur bancaire européen, en réduisant la capacité excédentaire et en augmentant la rentabilité pour faire face à sa faible rentabilité persistante”.

Le vice-président de la BCE a ajouté qu’il était important que les banques utilisent leurs coussins de fonds propres pour absorber les pertes et continuer à soutenir le prêt.

À moyen terme, il est souhaitable, selon de Guindos, que les banques atteignent à nouveau un équilibre entre les exigences de fonds propres structurelles et cycliques pour créer un espace de prudence macroéconomique.

“Une proportion plus élevée de matelas disponibles augmenterait la capacité des autorités à agir de manière anticyclique”, selon de Guindos.

Il a également souligné que les banques européennes avaient des problèmes avant la crise créée par la pandémie car leur valeur boursière a chuté en raison de leur très faible rentabilité, causée par des capacités excédentaires, une diversification limitée des revenus et une efficacité supérieure. les coûts baissent.

“La nécessité de traiter ces problèmes structurels est désormais plus urgente que jamais”, a déclaré le vice-président de la BCE.

De Guindos a exhorté les banques européennes à réduire davantage leurs coûts pour améliorer leur efficacité, et a vu les fusions ou acquisitions comme un autre moyen de réduire la capacité excédentaire dans le secteur bancaire européen.

“Les plans nationaux de fusion dans certains pays sont un signe encourageant à cet égard”, a déclaré de Guindos.

Il a également averti que “les fonds d’investissement restent vulnérables aux sorties soudaines de capitaux en période de tension sur le marché en raison de leurs faibles coussins de liquidité”.

Par conséquent, De Guindos a ajouté qu ‘”un examen des exigences de liquidité des fonds monétaires et de la composition de leur portefeuille est également nécessaire”.