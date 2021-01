Le général Salvador Cienfuegos Zepeda, qui était secrétaire à la Défense nationale sous le gouvernement d’Enrique Peña Nieto 2012-2018 (Photo: REUTERS / Shannon Stapleton)

L’exonération du général Salvador Cienfuegos Zepeda c’était aussi prévisible qu’épouvantable. Cet ancien chef militaire sous le gouvernement d’Enrique Peña Nieto (2012-2018), qui le 15 octobre a été arrêté à l’aéroport de Los Angeles, aux États-Unis, et est retourné au Mexique le 18 novembre, a été déclaré innocent pour les accusations dont un tribunal de Brooklyn (New York) l’a inculpé pour complot pour faire le trafic de cocaïne, de marijuana et de méthamphétamines aux États-Unis, et un autre pour conspirer pour blanchir l’argent de la drogue.

Cienfuegos Zepeda a été capturé dans l’après-midi du jeudi 15 octobre de l’année dernière, lorsqu’il a atterri à l’aéroport de Los Angeles. Pour la première fois, on connaît l’existence de l’opération Parrain, dont le protagoniste était l’ancien chef militaire. Là, une accusation a été fondée contre Cienfuegos pour avoir prétendument travaillé pour le crime organisé. Plus de 700 documents stipulaient que le fonctionnaire de 72 ans avait protégé et collaboré avec le cartel H-2, une spin-off de la famille Beltrán Leyva à Nayarit.

Stimulant l’un de ses dictons préférés, à propos de la fin du la corruption, le président du Mexique, Andrés Manuel López obrador, a promis un jour après la capture d’ouvrir une enquête contre Cienfuegos Zepeda, dans le pays par le bureau du procureur général.

(Graphique: Infobae México / Jovany Pérez Silva)

