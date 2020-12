Photo d’archive: Une femme passe devant un portrait du chef du régime chinois, Xi Jinping, à Shanghai (.)

Lorsque la pandémie a commencé à faire rage le monde et tous les yeux étaient rivés sur la responsabilité et l’inefficacité de Pékin pour contenir le coronavirus, le régime commandé par Xi Jinping déployé un plan d’urgence pour faire taire les voix critiques. Ça s’appelait “masque de diplomatie»Et a servi à inonder ces pays sans ressources suffisantes pour faire face aux flambées internes avec du matériel de protection de qualité douteuse et des fournitures médicales. Avec ce geste de générosité imposée, il les tiendrait au moins silencieux … et endettés.

Maintenant, le régime est derrière une autre stratégie, similaire mais plus sophistiquée. Aussi cher. Ce ne sont pas des masques, des combinaisons de protection médicale ou des tests d’anticorps. Il s’agit du vaccins mis au point en Chine depuis le début de la pandémie. Cela pourrait s’appeler “diplomatie vaccinale”Et sera destiné -en principe- aux pays développés, comme promis Xi. Mais qu’y a-t-il derrière ces intentions?

Les “les bénéficiairesSeront des pays de Asie et de Afrique, là où le régime de Pékin est le plus déterminé à lancer son Amazon Nouvelle route de la soie. “Je ne pense pas que ce soit complètement altruiste, je pense qu’ils en recherchent des avantages. La Chine veut développer ses intérêts commerciaux et stratégiques dans ces pays“, m’a dit Imogen Page-Jarrett de The Economist Intelligence Unit.

Un travailleur médical injecte le vaccin contre le coronavirus Covid-19 de Sinovac Biotech Ltd. à un volontaire à Bandung, Java occidental, en Indonésie. Le régime veut imposer sa «diplomatie vaccinale» pour influencer ces pays .

En dialogue avec le journaliste Abigail ng, de CNBC, Page-Jarrett a indiqué que les vaccins peuvent être “un moyen d’étendre l’influence et le soft power de la Chine». Mais aussi avec un autre objectif marketing: réduire l’image de Pékin comme responsable de la pandémie qui a déjà causé 1 571 376 décès et près de 70 millions de personnes infectées dans le monde, selon Université de médecine Johns Hopkins.

Cette version tente d’être réfutée par la machine de propagande chinoise. L’agence Xinhua, chargée de publier tous les mouvements du régime, a souligné que les vaccins contre le COVID-19 ne seront pas utilisés comme un “arme ou outil diplomate». Dans le même temps, dans un éditorial de son conseil d’administration du 10 novembre, il a été déclaré qu’il s’opposait à la «politisation” du sujet. “La Chine ne transformera pas les vaccins COVID-19 en aucune sorte d’arme géopolitique ou d’outil diplomatique et s’oppose à toute politisation du développement de vaccins.“, A déclaré le média qui parle au nom de l’Etat. “La Chine prend cette mesure concrète pour assurer une distribution équitable des vaccins, en particulier dans les pays en développement», A ajouté Xinhua.

Cependant, les analystes du monde entier pensent que les intentions véritables et cachées Pékin ils résident dans la large influence qu’il pourrait maintenir sur d’autres pays s’il devenait son principal fournisseur de vaccins contre les coronavirus. Surtout dans les zones et zones géographiques où il entretient des conflits et des tensions territoriales élevées. Tel est le cas de Mer de Chine méridionale, que l’empire oriental réclame comme ses propres manœuvres militaires et de plus en plus fréquentes.

Certains chefs masqués travaillent dans un restaurant cantonais à Hong Kong .

“Il y a tellement de chevauchement des intérêts chinois avec les préoccupations d’autres pays et tant de domaines dans lesquels la Chine pourrait vouloir aller de l’avant.“, il a pointé Chong Ja-Ian, Professeur de science politique à la université nationale de Singapour, dans des déclarations aux mêmes médias nord-américains. “Cet intérêt personnel n’est pas surprenant»A ajouté l’universitaire, qui connaît la région comme peu d’autres. “La question est, bien sûr, jusqu’où allez-vous: si vous faites des demandes excessives ou que vous recherchez de gros profits, ce genre de choses commence à avoir de l’importance.».

Page-Jarrett insiste sur le fait que les pays d’Asie du Sud-Est sont également intéressés “dans le maintien de leur indépendance et de leur neutralité“Et c’est pourquoi”résister fermement à tout effort pour les traiter comme des pions dans ces jeux de pouvoir régionaux». Cependant, leur faible développement en matière médicale et leurs besoins les plus urgents pourraient en faire des cibles de la nouvelle “diplomatie vaccinale»Du régime.

