Claudia Villafañe a été établie comme la grande gagnante de la première édition de Masterchef Celebrity Argentinà, après une finale serrée enregistrée il y a des semaines dans laquelle elle et Analía Franchín ils devaient exécuter un menu d’étapes. Cependant, La mère de Dalma et Gianinna n’a appris que lors de la diffusion de l’émission, en parallèle avec le public, qu’elle était la championne.

Comme dit Marcelo Polino au programme Fleur d’équipe, de la chaîne et du producteur Ils ont décidé d’enregistrer deux résultats de la finale: un dans lequel le jury composé de Donato de Santis, Damián Betular et Germán Martitegui a donné Franchín comme vainqueur et un autre dans lequel ils ont annoncé que le prix était porté par «La Tata», comme il l’appelle affectueusement. sa famille.

«On ne sait pas qui a gagné. Dans les réseaux, on dit que c’est connu, mais non. Il a été enregistré avec une modalité dans laquelle deux fins ont été faites pour que personne ne le sache. Le programme a été enregistré comme d’habitude, et puis un greffier a pris le vote de chaque jury, et l’enveloppe doit être ouverte ce soir. Personne ne sait encore qui a remporté cette première édition de MasterChef Celebrity », le journaliste avait expliqué lundi matin.

Le reste s’est passé au montage et les participants et le reste de leurs anciens collègues, qui étaient également sur le parquet pour regarder l’enregistrement de la finale, l’ont appris lundi soir, en pleine diffusion, en même temps que le public.

Claudia, telle que publiée sur ses réseaux sociaux, a regardé l’émission à la maison, étreignant ses filles Dalma et Gianinna dans le jardin, assise sur une couverture sur l’herbe. “Toujours comme ça, ensemble et en même temps je les aime de tout mon cœur”, Elle a écrit et sûrement même s’ils ne sont pas sur la photo, le reste de sa famille et ses amis l’ont accompagnée.

Claudia regarde la finale avec Dalma et Gianinna

Analía a également regardé la finale chez elle avec sa famille. Mais il n’a pas pu supporter l’anxiété et a enregistré plusieurs vidéos sur Instagram: «Ils regardent tous le spectacle là-dedans. Je leur dis que si je perds, ne me dis pas «euh, tu as quand même gagné» car ils se sentent désolés pour eux. Je suis content d’être arrivé ici, je n’en peux plus. J’ai accumulé l’angoisse, la joie, je ne sais pas quoi dire, que la coupure s’arrête ».

Après avoir passé le test qui consistait à préparer en 90 minutes une entrée, un plat principal et un dessert digne d’un restaurant de haut niveau, le jury a fait d’excellents retours aux deux et Santiago del Moro a annoncé la séance commerciale.

Quelques minutes plus tard et après un long silence, Martitegui a finalement déclaré: “Le gagnant de Masterchef est … Tata.” Et au milieu des célébrations, Claudia a déclaré: «Il y a un manque de personnes que j’aimerais voir ici, comme mon petit-fils Benjamin, qui est avec son père, et Roma, dont le père ne veut pas être montré à la télévision. Ma mère, qui est en mauvaise santé, et le père de mes filles qui ne l’est pas … Je suis très reconnaissant et heureux ».

Gianinna, Dalma et Claudia après la finale de Masterchef Celebrity

Dès que le nom de la gagnante de l’émission de téléréalité qui aura bientôt sa deuxième édition a été connu à la télévision, Dalma a posté une photo et l’a félicitée: «Toujours avec vous! Pour toujours les 4 ensemble! Merci Babu! Merci Tata! (La frange de Tata est comme ça parce que nous l’avons jetée dans la piscine!) ».

