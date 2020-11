El Chacho Coudet signera un contrat au Celta jusqu’en 2022

De façon inattendue Eduardo Coudet Il a quitté son poste d’entraîneur de l’Inter de Porto Alegre, qui menait le Brasileirao et se préparait à affronter les huitièmes de finale de la Copa Libertadores contre Boca, pour vivre pour la première fois en tant qu’entraîneur en Europe. Celta de Vigo a annoncé son embauche et arrivera en Espagne dans les prochains jours. Il signera jusqu’en 2022.

Alors que les Brésiliens ont déjà présenté Abel Braga comme son remplaçant (Hier soir, il a fait ses débuts avec une défaite contre l’Amérique pour la Coupe du Brésil), Chacho aura la tâche ardue d’éliminer les Celtics du bas du classement espagnol, qui en 9 matchs n’ont ajouté que 7 points et sont à la 17e place du classement. table (en fait si Levante gagne leur match en attente, ils peuvent entrer dans la zone de relégation). L’entraîneur argentin de 46 ans fera ses débuts le samedi 21 novembre en tant que visiteur du Séville pour le dixième tour de la Liga.

Les Galiciens ont apprécié le travail effectué par Coudet en tant que stratège en Amérique du Sud et ont revu sa carrière en tant que manager de Rosario Central, Tijuana de México, Racing (deux titres) et Inter, ainsi que d’avoir encadré des footballeurs de la stature de Giovanni Lo Celso à Canalla. et Lautaro Martínez à l’Académie. Il ne leur a pas non plus échappé qu’en 2002, il portait le maillot Vigo en tant que joueur.

LA LETTRE DE PRÉSENTATION CELTIQUE

«Eduardo Germán Coudet devient le nouvel entraîneur du RC Celta jusqu’en juin 2022 après l’accord intervenu entre le club et l’entraîneur argentin, qui dirigeait jusqu’à présent le Porto Alegre International, avec lequel il était leader de la Serie A brésilienne et qualifié pour 1/8 de la Copa Libertadores. Coudet (Buenos Aires, 1974) arrivera à Vigo dans les prochains jours et sera accompagné de quatre assistants.

Le nouvel entraîneur céleste est l’un des entraîneurs sud-américains les plus reconnus de ces cinq dernières années, où il a entraîné Rosario Central, Tijuana, Racing de Avellaneda et Internacional de Porto Alegre avec un succès remarquable. Son palmarès en tant qu’entraîneur comprend une Super League argentine et un trophée des champions avec le Racing en moins d’un an, ce qui ne s’est pas produit dans le club historique argentin depuis plus d’un demi-siècle, ainsi que deux finalistes de la Coupe.

Sa magnifique performance sur les bancs argentins lui a valu la distinction de «Meilleur entraîneur de la Super League argentine». Sous sa direction, des joueurs comme Lo Celso et Lautaro Martínez se sont démarqués.

El ‘Chacho’, comme l’entraîneur argentin est connu, connaît déjà le RC Celta, où il a joué en tant que joueur en 2002.

Eduardo Coudet apparaîtra dans les prochains jours en tant que nouvel entraîneur de l’équipe céleste ».

