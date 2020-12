Mohceine Ait Lamadane a passé trois jours sur un bateau précaire du Sahara occidental aux îles Canaries. De là, il s’est rendu en Italie pour retrouver sa famille, profitant des fissures d’un système migratoire submergé par le flux des arrivées.

“J’ai payé 2000 euros [2.430 dólares] pour le voyage », a déclaré à un journaliste de l’. le Marocain de 23 ans, débarqué sur l’île de Grande Canarie.

À peine dix jours plus tard, Mohceine “est déjà en Italie, avec ses deux frères aînés”, a confirmé son cousin, Moulay Omar Semlali, 40 ans et résidant à Gran Canaria.

Moulay Omar a récupéré Mohceine au camp provisoire du quai d’Arguineguín, emblème de cette crise migratoire, où il a passé «douze jours sans se changer.[se] de vêtements “, selon compté.

Converti en août en camp provisoire, le port d’Arguineguín a accueilli 2 000 personnes dans des conditions déplorables dénoncées par Amnesty International, la justice locale et le Médiateur.

Face aux critiques, le gouvernement l’a démantelé le 30 novembre après avoir présenté un projet de création de 7 000 lieux d’accueil pour les migrants dans l’archipel.

– Transferts vers la péninsule –

Normalement, tous les migrants arrivant aux îles Canaries doivent être identifiés par la police, qui émet un ordre d’expulsion s’ils ne peuvent pas bénéficier d’une protection internationale.

Le processus ne doit pas dépasser 72 heures, après quoi “les arrestations sont illégales”, a déclaré à l’. Daniel Arencibia, avocat des migrants à Gran Canaria.

Cependant, ces délais ne sont pas toujours respectés par les autorités, débordées par l’arrivée de 20000 migrants aux Canaries cette année, dix fois plus qu’en 2019.

En novembre, un juge local a rappelé que les migrants ne peuvent pas être détenus «contre leur volonté» au-delà des 72 heures légales.

Ils ne peuvent pas non plus les envoyer dans des centres de détention provisoire, où ils attendaient leur expulsion, car la pandémie a provoqué leur fermeture ou réduit leur capacité, en plus d’avoir interrompu les rapatriements.

Et bien que le gouvernement espagnol du socialiste Pedro Sánchez refuse de les transférer en Espagne continentale comme demandé par les autorités canariennes, il reconnaît que certains comme Mohceine l’obtiennent, prenant un avion et poursuivant leur migration vers d’autres destinations européennes.

Dans les jours qui ont précédé la fermeture du camp d’Arguineguín, de nombreuses personnes sont venues chercher des parents ou des amis, a confirmé un journaliste de l’..

Abdel Rostom, par exemple, un Marocain vivant à Gran Canaria, est venu chercher le parent “d’un ami venu en bateau, pour l’envoyer dans la péninsule”.

Cela a mis le gouvernement sous le feu de l’opposition de droite et d’extrême droite, qui l’accusent d’avoir affrété un vol de 200 migrants depuis les îles Canaries vers Grenade (sud).

L’exécutif s’est défendu en déclarant que ces personnes étaient en liberté et ont pris l’avion par leur propre pouvoir.

– Des îles Canaries vers la France ou l’Allemagne –

“Épaisseur [de las llegadas] Ces derniers mois, il s’agissait de personnes susceptibles de rentrer “au Maroc et dans d’autres pays africains, mais” nous avons des personnes qui sont parties, car elles sont libres et ont des réseaux familiaux “, a reconnu le mois dernier le secrétaire d’Etat aux migrations. Hana Jalloul.

Le ministère de l’Intérieur, au milieu d’un déploiement diplomatique pour réactiver les retours vers les pays d’origine, ne donne pas de chiffres sur ces cas.

Selon José Luis Guedes, secrétaire général du syndicat de la police du SUP aux Canaries, «de nombreux Maghrébins sont arrivés avec leur carte d’identité et leur passeport (…) Ils ont réalisé qu’ils ne pouvaient pas être expulsés et sont libérés, et ils ont pu voyager par leurs moyens vers la péninsule et dans la péninsule ils disparaissent “.

“Ils vont en France, en Belgique, en Allemagne, qui sont leurs destinations, aux Canaries ils ne veulent pas rester, c’est le pas”, dit-il.

pm-du / dbh / pc