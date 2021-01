Chiquis Rivera et Jorge Cueva (Photo: Instagram @ chiquis / @ mr.tempo)

Bien qu’il y a quelques mois, ils aient été vus très proches et aimants à Mexico, “Chiquis” Rivera a qualifié M. Tempo de “menteur”, de “toxique” et de “profiteur”, après que l’homme d’affaires eut parlé de son intention de lancer ensemble une marque de tequila, ainsi qu’une prétendue proximité à travers les appels téléphoniques et les messages.

La fille de Jenni Rivera a explosé contre Jorge Cueva, qui a déclaré dans une interview avec Suelta la Sopa que Des négociations existent pour mettre en vente une tequila commune et a révélé divers aspects de sa situation amoureuse.

M. Tempo a déclaré au programme de divertissement Telemundo que la tequila qu’il envisage de lancer avec Janney Marín, comme on l’appelle également, s’appelle «Reina del Sur».

“Ils parlent du contrat qui est en cours de réalisation et en ce moment ils sont avec la conception de l’étiquette …”, Il a dit en précisant qu’il avait entendu parler de la controverse entre “Chiquis” et sa famille sur le lancement de la tequila de Jenni Rivera.

Cueva a souligné que depuis longtemps il n’a pas vu le chanteur gagnant d’un Latin Gammy, mais que les affaires continuent maintenant de la main de son collaborateur: “Pour le bien de l’entreprise, de la société, je l’ai transmis à mon partenaire.”

Selon l’homme d’affaires, il entretient toujours des contacts avec la célèbre et s’est même entretenu avec elle lors de sa rencontre avec Lorenzo Méndez à El Paso, au Texas, début décembre dernier.

«Elle et moi avons parlé, en fait elle m’a parlé du Texas. Nous étions au téléphone quand elle était avec lui … Nous avons parlé de tequila, d’amitié, de salutations et c’est tout », a commenté sa proximité avec “Chiquis” Rivera.

Il a souligné qu’il était un «ami» de la célèbre et bien qu’il ne voulait pas parler davantage du baiser survenu il y a deux mois, il a nié être enceinte.

Les déclarations de M. Tempo ont déchaîné la fureur de l’interprète de Me vale, qui a utilisé son compte Twitter pour répondre à l’homme d’affaires et souligner qu’il préfère donner la priorité à ce qui compte vraiment pour lui.

(Photo: Instagram de Chiquis Rivera et Mr Tempo)

“EXCLUSIVEMENT à mes amis Twitter: JE N’AI AUCUN PLAN POUR FAIRE UNE TEQUILA AVEC QUICONQUE en ce moment », a-t-il écrit.

“Chiquis” Rivera a également partagé d’autres messages durs. “Je ne peux pas gérer les personnes MENSONGES !!!!!!!! Il n’y a rien d’autre que je n’aime pas »et« les gens de Pinch * ont profité, cherchant la célébrité au détriment des autres. Smh. Triste! “.

Janney Marín a demandé à ses disciples de ne pas croire les fausses versions de sa vie: «S’IL VOUS PLAÎT, nou ils sont créés à partir de tout ce qu’ils entendent, lisent ou même de ce qu’ils VOI, que tout ce qui brille n’est pas d’or. Croyez-moi “.

Et il a préféré souligner le bien qui s’en vient en 2021 et ce sur quoi il travaille depuis longtemps, comme ses récentes nominations aux Lo Nuestoooo Awards.

Il a également terminé avec un autre message puissant: «2021 Chiquis contre les gens toxiques, abusifs, menteurs et connards *. Heureuse femme levant la main. Femme avec un geste de désapprobation. Femme penchant sa main. Qui est avec moi?? Vous n’avez plus à faire face à des choses qui vous tirent vers le bas et ne vous aident pas à grandir et à vous améliorer en tant que personne. “

Bien que “Chiquis” se soit très bien défendu de Twitter, Lorenzo Méndez a également réagi via le réseau social: “La vérité prévaudra toujours.”

C’était en septembre dernier lorsque «Chiquis» Rivera a révélé son éloignement de Lorenzo Méndez et quelques jours plus tard, elle a été vue dans une attitude très romantique avec l’homme d’affaires mexicain, Jorge Cuevas, mieux connu sous le nom de «M. Tempo”.

Pour cette nouvelle relation, elle a été accusée d’être infidèle, ce qui est vite sorti pour clarifier: «Je n’ai pas été infidèle, jamais de ma vie et il le sait, Lorenzo le sait et il connaît les raisons de notre séparation. Par respect pour sa mère, sa fille et Lorenzo, je n’ai pas discuté des détails ».

