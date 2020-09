Etre « submergé et dépassé par toutes les grandes machines qui doivent être changées pour lutter contre le changement climatique » est une sensation de plus en plus fréquente parmi la population et que l’écologiste Andreu Escrivá a décidé de traiter dans son nouveau livre ‘Et maintenant quoi Je fais »(éd. Captain Swing).

Dans une interview accordée à .verde, Escrivá avoue que son livre précédent, ‘Pourtant il n’est pas tard’, lauréat du XXIIe Prix européen de diffusion scientifique « Etude générale » de l’Université de Valence, l’a amené à le présenter « dans de nombreuses villes » et quand il l’a terminé ses entretiens ont noté que les gens «ne savaient pas quoi faire face au problème du changement climatique».