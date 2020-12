Deux personnes sont mortes dans l’État de New York à la suite de la tempête qui a frappé la région des trois États d’hier à midi aujourd’hui.

Monde de Miami / eldiariony

Quelque 600 accidents de véhicules se sont également produits pendant la tempête, a rapporté le gouverneur Andrew Cuomo, sans préciser si les décès ont été causés par des accidents de la route ou d’autres raisons. Il n’a pas non plus précisé le lieu exact des décès, a déclaré Pix11.

La neige a commencé à tomber mercredi après-midi et s’est poursuivie aujourd’hui. Plus de 40 pouces se sont accumulés dans certaines parties de l’État, a rapporté Cuomo ce matin sur Twitter, alors que 4 à 5 pouces de plus étaient attendus dans certaines régions.

Déjà hier soir, le National Weather Service (NWS NY) a signalé que 6,5 pouces s’étaient accumulés dans Central Park. “Cette tempête hivernale est supérieure à la neige totale pour la saison 2019-2020 de 4,8 pouces”, a déclaré la source météorologique officielle. Ce matin, ils avaient déjà dépassé 10 pouces dans le parc.

Les basses températures et les vents violents “augmentent les risques de bris de branches et d’arbres s’entassant au-dessus des lignes électriques”, provoquant des pannes de courant, ont prédit les prévisionnistes. Et c’est arrivé, en particulier dans les régions de Long Island (NY) et de Jersey. En général, il est rappelé à la population de rester à l’écart des câbles électriques et de ne jamais les toucher.

En théorie, nous sommes encore à l’automne. L’hiver boréal commence officiellement avec le solstice du 21 décembre. Le prochain jour pluvieux prévu est mardi. Les mises à jour météorologiques sont disponibles ici et sur le site Web de NWS NY.