La fièvre des bitcoins, qui se négociaient au-dessus de 15000 dollars vendredi, alimente le débat sur la question de savoir si la crypto-monnaie est un soi-disant or numérique ou un pari très risqué, alors que les investisseurs font face à la pandémie de coronavirus.

Le Bitcoin, qui a gagné plus de 30% en deux semaines et demie et semble approcher son plus haut de décembre 2017 (de près de 20000 $) a commencé à décoller le 21 octobre, lorsque le géant des paiements en ligne Paypal a annoncé son lancement. un service qui vous permet “d’acheter, de conserver et de vendre des crypto-monnaies”.

«C’est la validation d’un marché qui était encore relativement incertain il y a quelques années», explique Simon Polrot, président de l’association pour le développement des actifs numériques.

Lorsqu’il a été créé en 2008 par une personne anonyme, le bitcoin aspirait à être une alternative aux monnaies traditionnelles, non réglementé par une banque centrale et émis par un réseau non centralisé.

Selon Polrot, l’arrivée d’acteurs plus traditionnels sur le marché du bitcoin, comme Paypal mais aussi Mastercard, sont «des signaux très importants».

Et l’industrie n’est pas la seule à le dire: après l’annonce de Paypal, les analystes de la plus grande banque d’investissement du monde, JPMorgan, ont comparé le bitcoin à l’or.

«Le Bitcoin pourrait concurrencer l’or en tant que devise« alternative »dans les années à venir, car une nouvelle génération d’investisseurs prend une part croissante du marché», estiment-ils.

Ils soulignent également que la capitalisation boursière des crypto-monnaies est dix fois inférieure à celle de l’or. Ce que les médias spécialisés ont immédiatement interprété comme une prédiction du potentiel de croissance du bitcoin, Et qu’il y a deux ans, Jamie Dimon, le président-directeur général de la banque, considérait que le bitcoin était une «arnaque».

JPMorgan estime qu’il faudra quelques années pour que le bitcoin remplace l’or, mais la vérité est que le prix de la crypto-monnaie a encore augmenté de 8,81% jeudi, tandis que l’or a augmenté de 2,45%, sous l’effet de l’incertitude autour de aux élections américaines. Cela a conduit à une nouvelle comparaison des deux actifs.

-Or numérique ou start-up? –

“Les crypto-monnaies pourraient être une forme de valeur refuge dans un contexte où la confiance dans la monnaie fiduciaire s’est un peu affaiblie”, prédit Polrot.

Tout comme le métal jaune, le bitcoin bénéficierait de la politique des grandes banques centrales, qui multiplient les efforts pour contrer les effets dévastateurs de la nouvelle pandémie de coronavirus, risquant toujours de réduire l’attractivité de leurs devises.

Pourtant, certains soulignent la nature encore très volatile et spéculative de la star de la «crypto-monnaie», et de nombreux observateurs des marchés traditionnels refusent d’aborder la question.

«Il n’y a pas de place pour le bitcoin dans un portefeuille de devises», renonce un courtier, qui pour cette raison ne souhaite pas être évoqué dans un article sur le sujet. “En mars, le bitcoin a perdu près de 25% de sa valeur. Pour un trader d’actifs en devises, qui utilise l’or pour équilibrer le reste de ses investissements, le bitcoin aurait un effet dévastateur.”

Mais pour Charles Morris, dont la société Bytetree est spécialisée dans les crypto-monnaies, “le bitcoin se comporte comme une action d’une entreprise technologique, la corrélation la plus forte est avec les groupes de médias sociaux” comme Facebook.

«C’est un actif qui est moins directement lié au marché. Il y en a beaucoup, comme l’art, le vin … Mais l’avantage du bitcoin par rapport à eux est sa liquidité», estime-t-il.

Et il met en évidence que l’utilisation faite du bitcoin est similaire à celle de l’or: en Iran, au Venezuela ou en Turquie ces dernières années certains internautes ont utilisé la crypto-monnaie pour se protéger de l’inflation galopante dans leur pays.

