Ouragan ETA

L’Unité nationale de gestion des risques de catastrophe (UNGRD) a annoncé dans un communiqué Augmentation des pluies, des vents, des marées et des orages électriques affectant des départements tels que La Guajira, Sucre, Cordoue, Antioquia et Bolívar en raison de l’ouragan de catégorie 1, ETA, qui se déplace vers l’ouest des Caraïbes.

L’UNGRD a averti que les touristes, les résidents et les navigateurs situés dans les zones où l’ouragan passera sont à haut risque: “Il est conseillé aux navigateurs, aux exploitants de petits bateaux et aux pêcheurs de prendre en compte les risques pouvant être générés par ce phénomène comme la visibilité réduite, les fortes pluies, les vagues intempestives et les orages électriques, ils doivent donc suivre de près les informations météorologiques et maritimes émises par des sources officielles ».

L’entité a également appelé tous les maires et gouverneurs de la région des Caraïbes et de l’archipel de San Andrés, à mettre en œuvre des plans d’urgence pour la saison des ouragans et des pluies.

L’Institut d’Hydrologie, de Météorologie et d’Etudes Environnementales (Ideam) a en revanche confirmé que les précipitations seront également enregistrées dans le cadre de la saison des pluies et de la présence du phénomène La Niña. “Des inondations soudaines, des glissements de terrain, des ruisseaux entre autres événements peuvent être générés”, a déclaré l’entité.

L’ouragan se déplacera à travers l’ouest de la mer des Caraïbes colombienne, y compris l’archipel de San Andrés, Providencia et Santa Catalina. Ideam a également mis en garde contre les orages et les vents violents.

De plus, aux petites heures du lundi matin, la directrice d’Ideam Yolanda González Hernández, a annoncé que la tempête tropicale ETA était devenue un ouragan de catégorie 1 “. ETA atteint la première catégorie des ouragans. Il se déplace vers l’ouest à une vitesse de 19 km / h et des vents maximums soutenus de 120 km / h “.

Ideam recommande aux maires de maintenir l’alerte dans la zone continentale. Parmi les départements susceptibles d’être touchés par l’ETA figurent La Guajira, Cesar, Magdalena, l’Atlántico, Bolívar, Sucre, Córdoba et une partie de la région d’Urabá.

L’entité a également conseillé les citoyens des zones les plus touchées avoir en main une mallette avec une copie des pièces d’identité de chacun des membres du noyau familial, les numéros de téléphone portable des voisins et téléchargez les applications Yo Reporto et Mi Forecast sur votre téléphone portable pour participer activement aux processus de gestion des risques.

Le portail maritime colombien (Dimar) a évoqué les conséquences possibles de l’ouragan ETA et les soins nécessaires pour réduire les effets négatifs:

«En ce moment, il y a un drapeau rouge, qui indique cette restriction, l’activité avec les cargos est menée de manière normale et avec une surveillance constante par le poste de contrôle du trafic maritime de la Capitainerie, afin de informer les navires de toute nouvelle afin de garantir la sécurité de la navigation et la sécurité de la vie humaine en mer ».

