Martha Figueroa, Pati Chapoy et Atala Sarmiento ont partagé l’écran à différents moments (Photo: Instagram)

C’était il y a ____ 25 ans lors de la première diffusion du programme qui brisé les régimes dans le journalisme de divertissement et qui reste à ce jour comme l’une des transmissions les plus importantes du genre. Pati Chapoy et compagnie ont tenu la tête haute pour donner vie à Fenêtrage.

Bien sûr, dans la longue histoire du titre Tv Azteca il y a eu plusieurs changements à la fois dans le contenu, les célébrités qui interviewent et, bien sûr, visages sur la caméra présentant des informations. Certains se souviennent de leur passage à Ventaneando comme une expérience importante pour leur carrière, mais il y a ceux qui préfèrent toucher le sujet avec des pincettes.

Que sont devenus ces personnages comme Martha Figueroa et Atala Sarmiento, dont les sorties du programme étaient entourées de controverses et rumeurs? Voici un récit de ceux-ci et d’autres anciens conducteurs.

Martha a admis qu’elle n’aime pas Pati Chapoy (Photo: Instagram @figuerolas)

Martha Figueroa

Il appartenait à la premier groupement de conducteurs qui avait Ventaneando dans son histoire. En 1996, en compagnie de Pati Chapoy, Pedro Sola et Juan José Origel, Martha les a accompagnés pendant quelque temps jusqu’en 1998 il a dû partir au milieu de tensions avec ses compagnons.

En 2020, pour la chaîne YouTube Amarelo Il a expliqué en détail ce qui s’est passé à ce moment-là. Assuré que les problèmes ont commencé quand Origel a quitté le navire. “Le travail n’était plus aussi cool pour moi au moins, parce que mon partenaire dans les méfaits était parti, que c’était Pepillo », a-t-il avoué.

C’était dans ce foyer de tensions que Figueroa a eu l’occasion d’aller faire couverture en Coupe du monde en France 98 avec José Ramón Fernández et Los Protagonistas. Martha a dit qu’après son retour de ce travail, ses collègues ils appliquaient déjà la loi de la glace.

Martha Figueroa est désormais animatrice sur “Hoy” et “Con Permiso” (Vidéo: Capture Unicable)

Une fois en dehors du programme, était sûr que Chapoy était en charge de mettre de nombreux obstacles donc elle n’aurait pas de travail, ce qui l’a amenée à ne pas avoir une position stable pendant une longue période.

Il a répété à plusieurs reprises que il aimait Pati Chapoy en tant qu’ami, mais ce n’est qu’à la fin de l’année dernière qu’elle a affirmé pour le programme d’Alejandro Zuñiga sur YouTube que Je ne détestais plus le conducteur vedette de Fenêtrage, mais il n’en veut pas non plus.

Depuis 2016, il est en Televisa comme l’un des hôtes du programme Aujourd’hui. En 2017, en compagnie de son ami des années, Juan José Origel, elle conduit Excuse moi, du canal Unicable.

Aurora Valle n’a pas quitté Ventaneando en raison d’une crise de colère (Photo: Instagram @auroravallel)

Vallée Aurora

Aussi connu sous le nom «Boris», était à Ventaneando de 1997 à 2006. À l’époque, Chapoy a insisté pour que son départ C’est à cause d’une crise de colère qu’il a fait en refusant de suivre un cours pour diriger le programme.

Cependant, sur la chaîne YouTube De Historia en Historia, Aurora s’en est pris au conducteur vedette: «Non, Pati! Tu as fait la colère parce que je ne suis pas allé au cours! Je ne suis pas parti à cause d’une crise de colère, je suis parti à cause des hurlements que tu m’as fait passer devant deux personnes, où avec un doigt vous m’avez pointé, mais vous ne l’avez pas remarqué trois doigts pointés vers toi».

Depuis “Boris” Elle ne fait pas partie de ceux qui soutiennent l’humiliation, a quitté le programme malgré avoir été retenu. Par conséquent, depuis 2007, le journaliste est avec Televisa. C’est cette année-là qu’il a rejoint L’oreille, Qui était concurrence directe de Fenêtrage à l’époque.

Aurora a traversé d’autres projets Televisa, Indépendant de YouTube et depuis 2019 est présentateur de Aveux, transmis par Tlnovelas. S’il ne parle ni à Chapoy ni à Bisogno, Il a assuré qu’il n’avait pas ces tensions avec Pedro Sola.

Atala Sarmiento ne fonctionne pas pour Televisa, ni pour Tv Azteca (Photo: Instagram @atasarmiento)

Atala Sarmiento

Depuis 2006 à 2018. Les raisons de son départ n’ont pas été entièrement clarifiées à ce jour, au-delà du fait que tout a commencé par rumeurs selon lesquelles Atala négociait avec Televisa. Cependant, en août de l’année dernière, à travers des questions auxquelles il a répondu sur ses histoires Instagram, Sarmiento a évoqué un peu le sujet.

Il a parlé de la tensions qu’il avait avec Daniel Bisogno depuis plus d’un an: “Cela a blessé mon âme de savoir à quel point c’était horrible à mon sujet”, il a répondu dans ses histoires concernant son ancien partenaire.

Sarmiento n’a pas l’intention de revenir Televisa ou Télévision aztèque, du second a dit la raison: «Non, je ne peux pas y travailler. Le fameux “veto” qu’ils appellent haha ​​”, mettez. De même clarifié que il aime beaucoup Pedro Sola et d’autres collègues avec qui elle a partagé un ensemble comme Aurora Valle.

Le dernier spectacle où c’était conducteur régulier était Les intrus sur le canal Tlnovelas 2018 à 2019. Après votre départ, Sarmiento a déménagé en Espagne avec son mari. Bien que maintenant elle se consacre davantage à la création de colonnes dans la presse écrite, l’ancien animateur de Ventaneando est apparu comme présentateur de spectacles en Le soleil se lève, transmission d’ImagenTv.

Juan José “Pepillo” Origel est aujourd’hui l’un des journalistes du divertissement les plus reconnus (Photo: Instagram @juanjoseorigel)

Juan José Origel

Mieux connu comme Origel “Pepillo”, faisait partie de la premier gang de conducteurs qui était à Ventaneando depuis sa création en 1996. De là, le célèbre journaliste de divertissement a duré un an jusqu’à ce que a décidé de quitter Télévision aztèque pour passer à Televisa, où était pilote vedette de Le casse-croûte.

Cependant, en avril 2020Dans une interview avec Yordi Rosado, Pepillo a finalement expliqué les raisons de son départ. Emilio Azcárraga Jean l’a convaincu de rejoindre sa chaîne de télévision proposer un projet similaire à Ventaneando, suggestion que l’ex-conducteur de L’oreille je suis d’accord une fois qu’Azcárraga prend le contrôle de Televisa.

Il a également souligné que a eu un malentendu avec Pati Chapoy cela l’a convaincu de quitter Ventaneando. «J’ai passé mes vacances à Madrid et à Ibiza, mais Pati me dit ‘non, tu ne peux pas partir en vacances parce que j’ai un événement familial’. J’ai dit ‘Pati je dois y aller, j’ai déjà l’avion tout prêt’, et je suis allé à Ibiza».

Il porte actuellement un relation amicale avec Chapoy, mais il fait également partie de la liste des pilotes de programme Aujourd’hui, sur Televisa.

Monica Garza est très aimée par Pati Chapoy (Photo: Steve Allen)

Monica Garza

C’est l’un des journalistes les plus reconnus qui ont jamais appartenu à Ventaneando. Était d’abord comme Hôte invité (par Pati Chapoy elle-même) depuis 1998 et a été une partie importante du programme jusqu’en 2009 lorsqu’il a annoncé son départ pour vous concentrer sur votre travail en tant que conducteur de Histoires insérées et sa montée en ADN40 comme présentateur de nouvelles C’est le matin.

Chapoy a déclaré que elle et Origel sont les deux personnes qui n’auraient jamais dû quitter son émission. «Cependant, dans le cas de Monica, je comprends évidemment la formidable croissance qu’il a eue et je l’applaudis. J’adore ce qu’il fait dans l’ADN 40 et elle est très contente de ce qu’elle fait“, il prétendait Pati Chapoy dans une interview avec Yordi Rosado pour ExaFM.

Álvaro Cueva était l’hôte de “Alta Fidelidad” depuis 2005 (Photo: Instagram @alvarocuevatv)

Álvaro Cueva

Avait un brève présence dans Fenêtrage. Son apparition a commencé en 1998, ce qui représentait une grande opportunité pour le critique de télévision, depuis C’était la première fois qu’il pouvait se présenter avec son vrai nom et non avec des pseudonymes comme il l’a fait dans les colonnes, il a écrit pour divers journaux.

Cependant, Álvaro n’était pas à l’aise de parler principalement de potins, donc il est parti peu de temps après l’intégration à tentez votre chance dans d’autres domaines. Par conséquent, il a gardé son travail comme chroniqueur critique de télévision et en 2005, il a fait son propre programme dans ADN 40: Haute définition, comme l’année dernière s’est terminée.

Inés Gómez Mont est très reconnaissante à Pati Chapoy lorsqu’elle lui a présenté “Ventaneando” (Photo: Instagram @inesgomezmont)

Inés Gómez Mont

Elle était l’hôte de Ventaneando de 2005 à 2009. Ses débuts furent des plus étranges, puisqu’elle était sur Tv Azteca comme stagiaire pour sa carrière en sciences de la communication. Il a été Pati Chapoy qui l’a invitée à conduire à ses côtés et le reste de son équipe.

À ce jour, le modèle se souvient également comme Chapoy était strict avec elle au début, mais restez reconnaissant pour cela. «Elle est une enseignante et une dirigeante. Elle a eu beaucoup de patience avec moi et m’a beaucoup appris en matière de journalisme. Pati est celui qui m’a donné toutes les tables “dit-il pour le podcast Out Of The Box d’Edgar Garza.

Aujourd’hui, après avoir quitté le programme il y a plus de 10 ans, Inés se consacre à sa vie de mère et de femme d’affaires.

