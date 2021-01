(Bloomberg) – En novembre, l’Éthiopie a dévoilé deux accords d’achat de blé à prix très avantageux auprès de fournisseurs dont les commerçants chevronnés n’avaient jamais entendu parler. Un site Web nommé pour l’une des entreprises a répertorié une adresse allemande qui n’existait pas et semblait utiliser des photos de modèles.

Deux mois plus tard, il reste un mystère qui était derrière les accords ou quelle était leur motivation, d’autant plus que l’Éthiopie dit qu’elle n’a pas perdu d’argent. Une chose est claire cependant: aucun blé n’a été livré. Le gouvernement a maintenant annulé les appels d’offres et prévoit de recommencer.

C’est une gaffe embarrassante qui pourrait avoir des ramifications pour un pays qui a désespérément besoin de nourriture. L’Éthiopie compte sur plus d’un million de tonnes d’importations de blé par an pour nourrir sa population; les deux offres annulées représentaient ensemble 600 000 tonnes. Les prix mondiaux du blé ont augmenté depuis que les accords ont été initialement attribués, ce qui signifie qu’il devra probablement payer plus maintenant.

Le processus d’appel d’offres pour les céréales en Éthiopie a été entravé pendant des années par des annulations et des allégations de corruption, ainsi que par une pression sur les réserves de change dont on avait tant besoin. Le pays avait déjà reporté ou annulé des appels d’offres au cours de l’année dernière. C’est particulièrement un problème pour un pays où quelque 11 millions de personnes avaient besoin d’une aide alimentaire à la fin de l’année dernière.

Le secteur agricole éthiopien a souffert l’an dernier des pires infestations de criquets pèlerins depuis des décennies ainsi que de la pandémie de Covid-19. Dans le même temps, le conflit dans certaines parties du pays a déplacé des dizaines de milliers de personnes, aggravant les pénuries alimentaires généralisées.

«Il ne fait aucun doute qu’il existe une crise majeure de la sécurité alimentaire», a déclaré Tedd George, fondateur de Kleos Advisory, un conseiller britannique sur les marchés africains. «L’Éthiopie a perdu un certain nombre d’offres avant. Il se peut qu’ils aient eu du mal à trouver des négociants plus établis et plus respectés pour fournir du blé. “

Un porte-parole du ministère des Finances a déclaré cette semaine que, bien que les deux appels d’offres aient été annulés, le pays avait été en mesure de répondre à ses besoins grâce à d’autres achats et à l’approvisionnement intérieur, mais ne pouvait pas en dire davantage.

Les principaux marchands de céréales ont largement évité les offres de l’Éthiopie en raison de conditions défavorables telles que l’exigence de validité des offres pendant 30 jours, exposant les négociants à des pertes en cas de changement de prix. Cependant, il existe une poignée de petits fournisseurs qui participent régulièrement aux appels d’offres.

Les deux appels d’offres attribués en novembre concernaient l’achat de 400 000 tonnes auprès de Rosentreter Global Food Trading et de 200 000 tonnes auprès de Martina Mertens, pour une valeur combinée d’environ 117 millions de dollars. Cependant, les entreprises étaient inconnues de neuf négociants internationaux expérimentés en céréales interrogés par Bloomberg.

Ce mois-ci, le service des marchés publics et de la disposition des biens a annoncé avoir annulé les appels d’offres car les entreprises n’avaient pas donné suite aux accords et prévoyaient de les réémettre.

Interrogé sur l’authenticité de Rosentreter en novembre, le directeur général du PPPDS, Tsewaye Muluneh, a déclaré que si c’était la première fois que la nouvelle société participait à des appels d’offres, elle avait passé les contrôles du PPPDS.

Deux entreprises

Il y a des raisons de remettre en question la légitimité des entreprises. Rosentreter et Martina Mertens ont offert du blé beaucoup moins cher que les autres participants à l’appel d’offres. L’adresse allemande indiquée sur un site Web pour Rosentreter n’existe pas, les numéros de téléphone ne se connectent pas, un e-mail n’a pas été livré et les biographies personnelles ont utilisé ce qui semble être des photos de modèles.

Le site Web de Rosentreter ne fonctionne plus et Bloomberg n’a pas pu en identifier un ni localiser les coordonnées de Martina Mertens.

On ne sait pas qui profiterait des appels d’offres refusés. Tsewaye a déclaré que l’Éthiopie n’avait pas perdu d’argent dans les deux appels d’offres, les entreprises ayant même versé une caution pour participer. Elle ne donnerait pas plus de détails.

Le ministère des Finances n’a pas répondu aux appels téléphoniques, aux courriels et aux messages texte au cours des deux derniers mois, demandant des commentaires sur l’authenticité des entreprises impliquées et si les récompenses étaient une erreur.

Le gouvernement a détenu le monopole des achats de blé jusqu’au début de l’année dernière, date à laquelle, dans le cadre des nouvelles réformes de l’État, il a commencé à autoriser certaines entreprises privées à importer tant qu’elles utilisent leur propre monnaie étrangère. Il n’y a pas de liste publique des personnes éligibles à l’importation.

Il semble que le pays ait encore besoin de plus de nourriture. Le Catholic Relief Services a déclaré que l’Éthiopie lui avait demandé de l’aide, la distribution étant déjà en cours. Le Programme alimentaire mondial a également confirmé qu’il aidait le gouvernement à se procurer du blé.

La Commission nationale éthiopienne de gestion des risques de catastrophe a déclaré que 11,1 millions de personnes avaient besoin d’une aide alimentaire l’année dernière et qu’elle travaillait sur les chiffres pour 2021. Le pays achète actuellement environ 700 000 tonnes de blé et prévoit d’acheter 300 000 tonnes supplémentaires plus tard cette année, a déclaré Mitiku Kassa, responsable de l’agence.

«Il est inévitable qu’ils auront besoin du soutien du Programme alimentaire mondial», a déclaré George de Kleos Advisory. “Au moins ce sera du blé, pas une offre que quelqu’un annulera.”