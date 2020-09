Par Sultan Anshori et Orathai Siring

BALI, Indonésie / BANGKOK (.) – Un pic d’infections à coronavirus dans l’île de vacances indonésienne de Bali et le premier cas transmis localement en Thaïlande en 100 jours ont porté de nouveaux coups aux espoirs de l’Asie du Sud-Est de relancer des industries touristiques vitales.

Les projets de réouverture de Bali aux touristes étrangers à partir de septembre ont été reportés indéfiniment, tandis que la proposition de la Thaïlande pour la réouverture prudente de l’île de Phuket est mise en doute.

En plus d’essayer d’encourager les industries touristiques nationales, certains pays d’Asie du Sud-Est ont envisagé des «bulles de voyage» avec d’autres comme un moyen de relancer les entreprises.

Bali a d’abord semblé mieux résister à la crise sanitaire que d’autres parties de l’Indonésie, qui a subi de loin le plus grand nombre de morts en Asie du Sud-Est. Mais les cas de coronavirus ont augmenté après la réouverture de ses frontières au tourisme intérieur à la fin du mois de juillet.

«L’augmentation du tourisme intérieur est un facteur important de l’augmentation des cas à Bali», a déclaré le Dr Pandu Riono, épidémiologiste de l’Université d’Indonésie.

Alors que Ketut Suarjaya, le chef de l’agence de santé de Bali, a déclaré que le tourisme intérieur n’était pas à blâmer pour le pic de cas, d’autres voient l’expérience de Bali comme un avertissement des dangers de la réouverture des frontières trop tôt.

Les épidémiologistes et les experts de la santé publique ont déclaré que l’arrivée de touristes à Bali rendait non seulement plus probable l’infection en provenance d’autres régions d’Indonésie, mais soulignait les lacunes du pays dans la lutte contre la pandémie, à savoir un manque de tests et de traçage des contrats.

Les experts en santé publique ont également déclaré qu’un autre facteur contributif probable était l’arrivée de la mutation plus infectieuse du virus, connue sous le nom de D614G.

Bali a publié vendredi un record de 196 cas de coronavirus, le cinquième record quotidien consécutif. Les cas quotidiens dans l’île de vacances ont presque triplé en moyenne au cours des six dernières semaines, tandis que le nombre de décès a doublé pour atteindre 116 au cours de cette période.

Le propriétaire de la boutique de souvenirs de Bali, Kamil, qui ne porte qu’un seul nom, comme c’est courant en Indonésie, a déclaré qu’il ne faisait toujours pas beaucoup d’affaires mais qu’il essayait de ne pas être trop stressé.

« Je laisse cela à Dieu parce que nous ne pouvons pas prédire l’avenir », a-t-il déclaré. « Tout ce que nous pouvons faire maintenant, c’est gérer l’entreprise selon des protocoles de santé. »

FALLOUT ÉCONOMIQUE

L’économie indonésienne a connu sa première contraction trimestrielle en plus de deux décennies au deuxième trimestre – l’économie de Bali reculant encore plus que le reste du pays à près de 11%.

La Thaïlande, où les dépenses des visiteurs étrangers représentaient plus de 11% du PIB l’année dernière, a été encore plus durement touchée par l’effondrement du tourisme, malgré une meilleure gestion de la pandémie – elle s’est également contractée le plus depuis la crise financière asiatique au deuxième trimestre.

Le pays a suspendu ses projets d’accord de «bulle de voyage» avec certains pays en août alors que de nouveaux cas quotidiens de coronavirus augmentaient dans certaines régions d’Asie.

Yuthasak Supasorn, gouverneur de l’Autorité officielle du tourisme de Thaïlande (TAT), a déclaré que la réouverture prudente de Phuket aux touristes étrangers serait probablement retardée jusqu’à la date de début prévue du 1er octobre.

Yuthasak a déclaré à . qu’il espérait que cela commencerait encore pendant l’hiver européen – la haute saison touristique de la Thaïlande.

La réouverture du tourisme local au Vietnam, après s’être d’abord débarrassée du virus, a également pris un coup lorsqu’une nouvelle épidémie a été découverte dans la ville balnéaire de Danang en juillet, l’obligeant à passer sous un verrouillage strict qui n’a été levé que lundi.

De retour en Indonésie, Kamil a déclaré qu’il restait positif tant que son magasin restait ouvert.

«Peut-être qu’il y aura un client», dit-il.

(Reportage supplémentaire d’Agustinus Beo Da Costa à Jakarta et de James Pearson à Hanoi; écrit par Kate Lamb; édité par Ana Nicolaci da Costa)