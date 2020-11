Frappés durement par une deuxième vague de pandémie de coronavirus, qui pourrait ne pas être la dernière, les pays européens resserrent leurs restrictions, notamment l’Allemagne et la Belgique ce lundi, non sans provoquer la colère de leurs habitants, devant un virus qui est déjà plus de 1,2 million de décès dans le monde.

Dans le monde, il y a déjà plus de 46,6 millions de personnes infectées depuis l’apparition du virus fin 2019 en Chine, et au moins 1202710 personnes sont décédées, selon un décompte de l’. lundi.

L’Amérique latine et les Caraïbes est la région la plus endeuillée au monde avec près de 403 000 décès et 11,3 millions d’infections. Viennent ensuite l’Europe (282 252), les États-Unis / Canada (241 205) et l’Asie (171 579).

Cette deuxième vague sur le Vieux Continent n’est peut-être pas la dernière, a prévenu le Conseil scientifique qui guide le gouvernement français dans la gestion de la pandémie.

“Plusieurs vagues successives peuvent être redoutées à la fin de l’hiver et au printemps prochain” en 2021, en fonction de la météo et du “niveau et de l’efficacité” des stratégies de test, de suivi et d’isolement des cas positifs, a-t-il précisé.

Le Conseil estime une sortie de la deuxième vague en fin d’année ou début 2021, avec un retour de la circulation du virus à un «niveau très maîtrisé» (5 000 à 8 000 nouveaux cas par jour maximum).

Ainsi, pour contrôler l’avancée du virus, les pays européens ont déjà commencé à rétablir des mesures, comme l’Allemagne, qui a ordonné une série de fermetures de ce lundi jusqu’à la fin du mois.

Les Allemands ne seront pas confinés chez eux, mais les bars, cafés et restaurants doivent fermer, ainsi que les théâtres, opéras et cinémas. “Une claque”, selon le monde de la culture après l’annonce.

– “Détention sévère” –

Le Portugal, qui appliquera un nouveau confinement dans 70% du pays à partir de mercredi, a annoncé ce lundi qu’il déclarera l’état d’urgence sanitaire afin d’appliquer des mesures plus restrictives.

En Belgique, le pays où le virus circule le plus rapidement au monde, le gouvernement a décidé un “lock-out plus sévère” pendant six semaines. Tous les magasins non essentiels seront fermés à partir de lundi et le télétravail est à nouveau la norme. Le Premier ministre Alexander De Croo a indiqué qu’une seule personne peut être invitée au domicile.

A Bruxelles, comme en France et ailleurs en Europe, ce glissement se justifie par la situation «critique» dans les hôpitaux.

L’Italie, premier pays du continent à imposer un lock-out lors de la première vague, s’apprête également à communiquer de nouvelles restrictions.

Les autorités du canton suisse de Genève ont pour leur part décrété la fermeture des bars, restaurants et magasins non essentiels en raison de «l’aggravation grave de la situation». Et l’Autriche entrera en lock-out de mardi à fin novembre.

Au Royaume-Uni, pays qui déplore le plus grand nombre de morts en Europe (46853), le Premier ministre Boris Johnson a annoncé une reconfiguration de l’Angleterre de jeudi au 2 décembre.

– “Armageddon financier” –

Ce retour de l’emprisonnement augmente la frustration et la fatigue dans de nombreuses régions du globe, générant des émeutes, notamment en Europe.

On craint de plus en plus que de nombreuses entreprises fassent faillite et soient confrontées à un «armageddon financier», selon Michael Kill, directeur de l’association britannique des restaurants et des bars.

Pour la troisième nuit consécutive de dimanche, il y a eu des incidents violents, avec des pillages, du vandalisme et des affrontements avec la police dans plusieurs villes d’Espagne, lors de manifestations contre les restrictions, notamment le couvre-feu nocturne et la fermeture décrétée par presque toutes les régions espagnoles .

“Ils causent un préjudice très grave aux citoyens à un moment où nous jouons tellement en jeu (essentiellement la santé des gens)”, a déploré le maire de León (nord).

Des incidents similaires ont été enregistrés au cours du week-end également dans plusieurs villes italiennes, ainsi qu’à Prague, la capitale de la République tchèque.

– Messe à Lima –

Alors que l’Europe ferme de plus en plus, de l’autre côté de l’Atlantique, plusieurs pays d’Amérique latine ont commencé à lever des mesures, espérant pour leur part relancer l’économie.

La citadelle inca de Machu Picchu, joyau touristique du Pérou, a rouvert dimanche en raison d’une réduction progressive des infections dans un pays avec le taux de mortalité le plus élevé au monde (105 décès pour 100 000 habitants).

Dans la capitale, Lima, une messe en plein air a été célébrée dimanche, avec des bougies et sans audience, sur la Plaza de Armas pour se souvenir des plus de 34 000 décès dus à la pandémie dans le pays.

Avec 614 décès enregistrés ces dernières 24 heures, selon le dernier bilan de l’., la situation sanitaire aux États-Unis continue de se dégrader et déclenche les alarmes à la veille de l’élection présidentielle. Le pays est le plus durement touché au monde avec 231 003 décès et 9,2 millions de cas.

Le coronavirus n’épargne personne, pas même le prince William d’Angleterre, 38 ans, qui selon le journal The Sun a contracté le covid-19 en avril, mais ne l’a pas communiqué car “il ne voulait pas s’inquiéter”.

Le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a annoncé de son côté dimanche qu’il était mis en quarantaine après avoir été en contact avec une personne testée positive au covid-19.

