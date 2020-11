(.)

Alors que les États s’efforcent d’arrêter la résurgence du coronavirus, de nombreux responsables trouvent un coupable inattendu: les gens se réunissent avec leur famille et leurs amis.

Sans aucun doute, les réunions de famille favorisent la transmission communautaire du virus. Bien sûr, le récent Thanksgiving au Canada a contribué à l’augmentation des cas; Une telle augmentation pourrait également se produire aux États-Unis en tant que période des fêtes comme aucun autre ne se profile. C’est pourquoi les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis ont mis en garde jeudi avec tant d’insistance contre les rencontres avec d’autres personnes en dehors de votre propre noyau domestique le jour de Thanksgiving.

Cependant, Les dîners dans la cour et les barbecues sont-ils vraiment le moteur de la vague actuelle d’infections? Les scientifiques affirment que les informations disponibles n’appuient pas cette affirmation.. Même ainsi, l’idée a été répétée tant de fois qu’elle est devenue une croyance populaire, conduisant à des restrictions importantes dans de nombreux États.

Dans des dizaines de déclarations ces dernières semaines, des dirigeants politiques et des responsables de la santé publique ont déclaré que si les précédentes vagues de contagion pouvaient être liées aux maisons de retraite, aux usines de conditionnement de viande ou aux restaurants, le problème est maintenant est que les personnes sans masque facial s’assoient trop près dans les cuisines et les salons, provoquant des milliers de petits incendies COVID qui se propagent dans leurs communautés.

“Ces rassemblements informels et privés sont ce qui déclenche l’augmentation du taux de contagion”, a déclaré le gouverneur du Connecticut Ned Lamont plus tôt ce mois-ci, lorsqu’il a annoncé que les événements privés seraient limités à dix personnes.

Les rassemblements de ménages sont “devenus un vecteur majeur de propagation de la maladie”, a déclaré Alex Azar, secrétaire du ministère de la Santé et des Services sociaux, dans un entretien avec CNN fin octobre.

Cependant, de nombreux épidémiologistes sont moins sûrs et affirment qu’il y a peu de preuves suggérant que les réunions de famille ont été la source de la plupart des infections depuis l’été. En réalité, il est devenu beaucoup plus difficile de détecter la source d’une épidémie, maintenant que le virus est si répandu et que les Américains peuvent être exposés de plusieurs façons.

«Quelqu’un dit quelque chose, quelqu’un d’autre le répète, puis cela devient vrai», a déclaré Julia Marcus, épidémiologiste en maladies infectieuses à l’Université Harvard. “Je suis préoccupé par ce discours qui ne semble pas encore s’appuyer sur des données.”

Il est presque impossible de comparer la contribution relative des rassemblements sociaux au nombre de cas dans différents états, ou même de trouver une définition cohérente de ce qui constitue un rassemblement.

Le Rhode Island, qui limitait les rassemblements privés à dix personnes, a utilement défini le terme, y compris les réunions de famille, les anniversaires, les baby showers et les soirées pyjama, mais certains États ajoutent également des événements plus importants comme les mariages et les funérailles à la catégorie. .

Bien entendu, ces réunions, surtout si elles se tiennent à l’intérieur, peuvent provoquer une contagion. Dans le Maine rural, un mariage avec 55 invités a entraîné 177 cas, tandis qu’un mariage dans l’État de Washington en a entraîné au moins 17. Des épidémies dans des communautés de médias sociaux très unies, telles que les Amish et la population juive hassidique, ont également été déclenchées lors de grands événements sociaux.

Cependant, on ne peut pas en dire autant des petits rassemblements privés entre amis et en famille. Dans le Colorado, seuls 81 cas actifs sont attribués à des rassemblements sociaux, contre plus de 4000 dans les établissements pénitentiaires et les prisons, 3300 dans les collèges et universités, près de 2400 dans les institutions d’aide à la vie privée et 450 dans les restaurants, bars, casinos et bowling.

En Louisiane, les événements sociaux ne représentent que 1,7% des 3300 cas pour lesquels l’État dispose d’informations claires sur l’exposition.

«Il est vraiment important de donner de bons conseils de santé publique sur ce qui nous attend pour les vacances», a déclaré Tom Inglesby, directeur du Center for Health Safety à la Bloomberg School of Public Health de l’Université Johns Hopkins. “Mais il n’est pas bon de suggérer qu’ils sont maintenant la principale source de propagation.”

Les rassemblements sociaux sont devenus un bouc émissaire pratique pour les dirigeants politiques déconcertés par un nombre croissant, selon certains experts.

“Il semble que la responsabilité du contrôle de l’épidémie soit transférée aux citoyens et à leurs décisions personnelles», A déclaré Ellie Murray, épidémiologiste à l’Université de Boston. “Une pandémie est plus une défaillance du système que l’échec de décisions personnelles».

Il y a eu un débat similaire en septembre lorsque les universités ont embarrassé et expulsé des étudiants pour avoir fait la fête au lieu de leur fournir des directives et des ressources claires, a déclaré Marcus.

Il a indiqué que << c'est un moyen de nous distraire du travail de santé publique plus difficile que nous devons accomplir >>, par exemple, en imposant l’utilisation obligatoire des masques faciaux, en remédiant aux inégalités sociales et en assurant un équipement de protection individuelle suffisant pour les agents de santé. .

(Une analyse récente du New York Times a révélé que les États où les dirigeants n’ont pas appliqué ces mesures de confinement connaissent désormais les pires flambées.)

Il a affirmé qu’une insistance constante sur les dangers des rassemblements sociaux peut aider à communiquer la gravité de la vague actuelle. D’un autre côté, dans certains États, cette perception erronée a conduit à des politiques draconiennes qui sont en contradiction avec la science.

Mercredi, le gouverneur du Minnesota, Tim Walz, a pris la décision extraordinaire d’interdire aux personnes vivant dans différentes maisons de se rassembler à l’intérieur ou à l’extérieur, même si des tests ont constamment montré que l’extérieur est relativement sûr.

Cependant, le décret autorise les lieux de culte, les salons funéraires et les lieux de mariage à accueillir jusqu’à 250 personnes à l’intérieur, bien qu’ils soient encouragés à accueillir des événements virtuels.

Le Vermont a également interdit aux gens de se réunir avec leurs voisins pour une promenade avec une distance sociale et des masques faciaux, mais leur a permis de dîner dans les restaurants jusqu’à 22 heures.

Ces recommandations sont non scientifiques et «étranges», a déclaré Ashleigh Tuite, créateur de modèles de maladies infectieuses à l’Université de Toronto.

“Si les gens se rassemblent, le faire à l’extérieur est peut-être le moyen le plus sûr de le faire», A-t-il assuré. “Dire aux gens qu’ils ne peuvent pas passer du temps à l’extérieur en toute sécurité n’est pas une approche rationnelle. Les gens vont s’en rendre compte et le rejeter».

(Vendredi, après avoir reçu des plaintes de citoyens, le gouverneur du Vermont, Phil Scott, a déclaré que les personnes de différents ménages pouvaient marcher ensemble tant qu’elles portaient des masques faciaux et se tenaient à plus de six pieds de distance.)

Des politiques discordantes risquent également de favoriser la méfiance et le ressentiment dans un public déjà fatigué de la pandémie et de la politique, a averti Tuite.

“Si vous êtes une personne ordinaire qui regarde ce qui est autorisé et ce qui ne l’est pas, cela peut ne pas vous sembler très logique”, a-t-il déclaré. «Je peux rencontrer neuf de mes meilleurs amis et m’asseoir autour d’une table dans un restaurant. Alors pourquoi ne puis-je pas faire la même chose à la maison? “

