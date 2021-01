Le gouvernement du président Iván Duque assure qu’il continue à travailler pour la reconstruction de San Andrés, Providencia et Santa Catalina, îles qui ont été touchées par le passage de l’ouragan Iota en novembre de l’année dernière. Ce 17 janvier, le président s’est rendu à Providencia et de cet endroit a affirmé que la reconstruction de Providencia reposera sur des piliers environnementaux qui permettent de faire de cette commune un espace avec des espaces verts et zéro émission de gaz toxiques.

«La reconstruction va également nous apporter un défi environnemental très important. Nous allons nous mettre dans la tâche de faire de Providencia la première municipalité zéro émission de Colombie, Et comment y parvenir? Reboiser, protéger la mangrove, le patrimoine naturel », a assuré Duque lors de sa visite sur l’île.

Providencia sera la première municipalité à zéro émission de gaz en Colombie

Le reboisement de Providencia a commencé aujourd’hui avec la inauguration de la première pépinière pour la production de matériel végétal, un endroit où seront cultivées des espèces d’arbres et de fleurs indigènes qui ont été perdues par l’ouragan. C’est un espace de 302 mètres carrés qui dispose d’un germinateur, six zones de croissance des plantes et une zone pour l’ensachage, la manipulation des substrats et la production d’engrais.

De même, pour la protection du patrimoine naturel L’expédition du crabe noir a été créée, une mission dans laquelle 21 experts visiteront le territoire, du 17 au 23 janvier, pour identifier la faune et la flore de l’île. Après ce processus, l’objectif est de créer des stratégies de récupération et de préservation de l’environnement.

L’objectif de consolider Providencia en tant que municipalité qui n’émet pas de gaz toxiques est ambitieux et nécessite d’autres changements importants tels que promouvoir une transition énergétique. Selon Duque, la projection du gouvernement est que tous les véhicules de l’île sont électriques et l’utilisation de moyens de transport alternatifs est encouragée.

«En raison du nombre de véhicules de Providencia, il est possible que dans une période de 24 à 36 mois, la substitution soit encouragée et que nous ayons une flotte dominée par les véhicules électriques et par d’autres mécanismes de transport plus respectueux de l’environnement tels que les vélos », a déclaré Duque, ajoutant que son gouvernement annoncera prochainement un compagnon pour promouvoir l’utilisation du vélo dans l’archipel.

De même, le gouvernement a annoncé qu’avec Diego Mesa, ministre des Mines et de l’Énergie, et des responsables d’Ecopetrol un parc solaire sera construit afin que «cela permette de donner de l’énergie à tous les habitants de l’île». Cette tâche sera également supervisée par le ministère de l’Environnement et du Développement durable (MinAmbiente), une entité qui exerce déjà prévoit de former les insulaires à la gestion des déchets solides et aux habitudes de consommation.

Tous ces changements en faveur de l’environnement sont liés à engagement que la Colombie a acquis fin 2020 lors de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (Cmnucc). Dans le document officiel de l’événement, il a été convenu que le pays réduira ses émissions de gaz à effet de serre de 51% d’ici 2030, c’est-à-dire que 169,4 millions de tonnes de dioxyde de carbone (CO2) en moins seront émises.

Il a également été convenu que la déforestation, qui est l’une des principales causes des émissions de CO2, ils seront réduits en Colombie à raison de 50 000 hectares par an en 2030. Cependant, cet objectif sera atteint progressivement avec 155 000 hectares déboisés d’ici 2022, et 100 000 en 2025, selon le document.

Ces changements sont vitaux car Grâce à la préservation de l’environnement, les catastrophes naturelles peuvent être atténuées, principalement causés par le changement climatique. En Colombie, comme indiqué dans le Cmnucc, 100 pour cent des populations ont un degré élevé de risque dû au changement climatique et ce phénomène a dérivé un augmentation des catastrophes qui ont provoqué 11 000 déplacements de Colombiens, selon le Centre de surveillance des déplacements internes. Selon l’entité, réfléchir et mettre en œuvre des stratégies favorables à l’environnement est non seulement fondamental, mais aussi urgent en Colombie.

