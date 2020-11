06/11/2020 Lucía Rivera inaugure Noël dans les boutiques Duty Free de l’aéroport de Madrid EUROPA ESPAGNE SOCIEDAD

MADRID, 16 ANS (CHANCE)

Lucia Rivera est devenue une référence mode pour de nombreux adolescents qui veulent impressionner par leur look ou qui ont simplement besoin d’idées pour créer des tenues. La fille de Blanca Romero a suivi les traces de sa mère et est une experte sur les podiums des grandes marques … c’est pourquoi, comme tous les mannequins, elle a sa référence dans ce monde.

La fille de Cayetano Rivera a posé une série de questions dans ses histoires et a avoué qui est la personne qui l’inspire pour créer ses looks et la vérité est que le modèle ne pouvait pas avoir plus de goût. Ce n’est ni plus ni moins que Lady Di, la princesse de Galles qui a provoqué un avant et un après à la maison royale d’Angleterre.

Et la vérité est que cela nous a laissé aussi impressionnés que possible car nous ne savions pas que Lucía Rivera regardait les tenues que la princesse portait déjà à ce moment-là … Une réponse qui nous a laissé follement amoureux car vous ne pouviez pas avoir plus de goût pour la mode que Lady Di, qui s’est toujours démarquée pour avoir omis le protocole vestimentaire dans ses apparitions et qui a placé la barre très haut.