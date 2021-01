Angelique Boyer a souligné que le métier de chanteuse nécessite une préparation ardue (Photo: Instagram @angeliqueboyer)

Face à la fin de Empire des mensonges, la telenovela dans laquelle Angelique Boyer a joué en 2020 et qui prendra fin dimanche prochain, l’actrice fera une pause dans les prochains mois pour ne pas saturer son image devant les téléspectateurs. Et c’est que dans ce mélodrame elle a joué Elisa Cantú, une femme au fort tempérament qui a dû affronter des ravisseurs en faisant équipe avec la police, un défi pour l’actrice qui a souligné l’importance de la productrice du projet Giselle González.

En matière de travail, Angélique se consacrera à l’analyse des futures propositions pour déterminer avec quel projet elle reviendra sur les écransCependant, ces derniers jours, cela a provoqué une agitation parmi ses fans, car la célèbre de 34 ans a déclaré qu’elle serait prête à revenir à la musique.

Angélique a déjà une expérience dans ce domaine, puisqu’elle a débuté sa carrière au sein du groupe chorégraphique vocal Rabanitos Verdes; Quelque temps plus tard, déjà au sein de la telenovela Rebelde, il rejoint Estefanía Villarreal et Zoraida González, ses compagnons dans la série télévisée, et ils forment le groupe C3Q’s, donc les scénarios musicaux ne leur sont pas inconnus.

Le feuilleton «Empire of lies» prendra fin ce dimanche 17 (Photo: Instagram @angeliqueboyer)

Ces derniers jours, il a assuré à la presse qu’il ne referait de la musique que si le reggaeton colombien Maluma le lui proposait. À cet égard, il a discuté avec Infobae Mexique, Et lorsqu’on lui a demandé s’il y avait déjà eu un rapprochement avec le chanteur de Happy the Four, l’actrice a révélé:

“La vérité est que je n’ai pas répondu à la WhatsApp (à Maluma), c’est du pur bavardage, comment penses-tu, je rigole toujours et fais une blague parce que Maluma je pense que c’est l’artiste qui a fait le plus de duos de l’histoire, ce serait merveilleux de faire un duo avec Maluma bébé parce qu’on l’aime tous. Mais non, pas du tout “révélé.

Et c’est que l’actrice a assuré que les artistes préfabriqués n’ont plus de place dans le marché actuel du divertissement, alors elle a conseillé à ceux qui recherchent une carrière musicale de se préparer le plus possible.

Je pense qu’il faut dire aux nouvelles générations qui ont l’opportunité sur les plateformes, je les invite à travailler très dur pour se préparer, pour que si elles veulent faire de la musique qu’elles apprennent des plus grands, des meilleurs qui nous ont laissé un merveilleux héritage Vous pouvez, bien sûr, réaliser vos rêves, mais cela demande beaucoup de travail

Angélique a exprimé qu’elle voulait voir plus du concert RBD (Photo: Instagram)

«J’ai beaucoup de respect pour les gens qui le font (chantent) et c’est un instrument et il faut travailler dessus, chaque jour c’est plus difficile de s’improviser. Je voudrais revenir sur scène sans aucun doute, car c’est merveilleux et ça peut toujours aller de pair avec le théâtre, avec quelque chose de scénique, mais faire une carrière d’enregistrement n’est honnêtement pas», A déclaré l’actrice qui se souvenait avec nostalgie de ses années dans Rebelde et du groupe qui en a émergé: RBD, dont elle n’a pas manqué ses dernières retrouvailles lors d’un concert spécial.

“J’ai passé un moment merveilleux, très chanceux, d’avoir tourné dans toute la République mexicaine (avec Rebelde) et le fait d’avoir un label, de jouer dans des endroits merveilleux, mais je pense que chaque jour est plus difficile et chaque jour il y a des moyens Pour voir la course, je pense qu’il faut s’engager à réaliser une carrière qui a des conséquences à long terme et qui demande beaucoup.

Voir RBD était sans aucun doute quelque chose de merveilleux pour fermer la mémoire de 2020, les voir sur scène comme toujours, même améliorés et réinventés, nous attendons avec impatience un autre, deux (membres) manquaient. Espérons que c’est aussi une autre façon de voir Anahí dans un plus à proximité, profitez de Maite, Christian et Christopher qui sont si talentueux, bientôt Poncho ou Dul. Cela nous a rappelé un moment merveilleux, nous avons eu la chance de vivre ce que nous vivons et nous sommes conscients que ce ne sera plus si facile pour les nouvelles générations », a conclu l’interprète.

