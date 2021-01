(Photo: Cuartoscuro)

Le 6 juin, les plus grandes élections de l’histoire du pays auront lieu et à cause de cela, pendant quelques semaines, elles ont commencé à proliférer. taches tous les deux dans radio comme la télévision qui ont généré des controversé pour les messages qu’ils essaient de transmettre au public et qui ont même été retiré par les autorités électorales.

Il y a quelques semaines, le Conseil général de l’Institut national électoral (INE) a approuvé ses directives pour garantir “même pitch” dans le processus cette année. Parmi les points les plus pertinents qui ont été décidés en session figurait la interdiction de créer des programmes “électoraux”, en plus de utiliser les ressources publiques pour favoriser l’une ou l’autre option.

Il a également été déterminé que le L’accès aux médias doit être équitable pour les partis et les candidats, tandis que les fonctionnaires ayant le droit d’être réélus ne peuvent Rapport gouvernemental lors des pré-campagnes et des campagnes.

Lorenzo Córdova, président de l’INE, a appelé les fonctionnaires des trois niveaux de gouvernement, de la présidence de la République aux municipalités à se conformer au mandat constitutionnel qui force tout “le exercice impartial des ressources publiques».

C’est le spot de Morena qui a été retiré sur ordre de l’INE (Vidéo: Twitter @ mario_delgado)

Il a même souligné que «l’INE n’essaie de faire taire personne, nous voulons simplement éviter que lors des élections de 2021, l’utilisation des ressources publiques briser l’équité électorale et nous faire revenir aux temps d’un Mexique pré démocratique». Il a également souligné que réglementer la diffusion de la propagande cela implique le positionnement d’un candidat, d’un parti ou d’une coalition.

Cependant, la controverse autour du contenu des spots politiques n’a pas duré longtemps et devrait se poursuivre de la même manière jusqu’à mettre fin au processus électoral. L’un des premiers contenus dont son suspension c’était dans lequel Morena a critiqué la coalition des PRI, PAN et PRD.

La Commission des plaintes et des plaintes du L’INE a interdit la reproduction de ce matériel audiovisuel. La raison pour laquelle cette décision a été prise était que le matériel montrait images d’hommes politiques et d’anciens présidents, qui est compris comme propagande électorale, dont la reproduction est un illicite pendant la pré-campagne.

Ciro Murayama, conseiller de l’INE, a expliqué que cette production où Morena qualifie la coalition de “tumeur pour le Mexique”, J’étais autorisé aérer période ordinaire, c’est-à-dire qu’il devait être publié à partir de 3 avril 2021, une fois les campagnes électorales lancées.

Par la suite, l’INE a également décidé que le Parti Révolutionnaire Institutionnel (PRI) devrait retirer une place où il a appelé Président López Obrador “ongle honte pour le Mexique», Qui était une réponse aux critiques sur l’alliance Va por México (PRD, PAN et PRI).

C’est le spot du PRI, où ils ont assuré que Morena est une honte pour le Mexique. (Vidéo: Twitter)

Le spot de 30 secondes commence par dire que Morena «a promis qu’elle le ferait balayer de haut en bas, et il l’a fait », se référant à la phrase que le président du Mexique a prononcée à plusieurs reprises sur mettre fin à la corruption. Cependant, l’intention réelle est de dire que Morena a fini avec «les économies du Mexique», médicaments»,« Séjours enfants »,« argent pour la campagne »,«emploi».

Une autre controverse concernait une Demande PAN pour télécharger les documents de Morena où il est garanti que ils renonceront à la moitié de leurs prérogatives pour financer l’achat de Vaccins contre le covid-19. La raison de cette plainte était qu’il aurait encouru utilisation de programmes sociaux, mais les conseillers ont rejeté la plainte, car ils n’ont pas averti qu’un tel comportement avait été commis.

Bien que l’INE ait réitéré que, officiellement, les campagnes électorales commenceront le 3 avril, ces vidéos pourraient marquer le démarrage précoce des campagnes “sales” où le plus grand processus électoral de l’histoire du Mexique, où plus de 21 000 fonctions publiques seront en litige, dont 15 gouvernorats.

La bataille qui sera menée dans les mois à venir en est une qui n’avait pas été vue sur la scène électorale. D’une part, le La nouvelle et vigoureuse force politique Morena cherchera à assurer encore plus de pouvoir à la Chambre des députés et aux États, tandis que d’un autre côté, le alliance des PRI, PAN et PRD, rivaux anciens et historiques, maintenant ils vont essayer à tout prix équilibrez la balance et gardez vos charges.

PLUS SUR CE SUJET

“Nous sommes prêts”: l’INE a annoncé qu’elle était prête pour les plus grandes élections de l’histoire du pays

C’est la raison pour laquelle l’INE a refusé des spots radio et TV à la Présidence de la République