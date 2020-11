Kirchner maximum Oui Mario Negri ils se sont entretenus par téléphone dans l’aperçu de la séance qui a débuté après midi aujourd’hui au cours de laquelle est débattu l’impôt sur la fortune promu par le gouvernement. Juste pour le traitement de l’initiative, chacun d’eux a une liste d’orateurs de 80 députés de leurs blocs respectifs, le Frente de Todos y Juntos por el Cambio. La somme de 160, sans compter les discours des autres forces politiques, et les débats des trois autres sujets inscrits à l’ordre du jour, anticipe une session de près d’un jour aux députés. Dans les réunions en bloc, ils ont parlé d’un minimum de 20 heures de session.

Le parti au pouvoir a la garantie du nombre d’approuver la demi-sanction du projet qui imposera ponctuellement et avec des aliquotes comprises entre 2 et 3,5% les avoirs personnels déclarés pour plus de 200 millions de pesos. Ils disposent également d’un nombre confortable pour revalider le budget 2021 revenu du Sénat.

La session a débuté sous la présidence de Alvaro Gonzalez (Ensemble pour le changement), qui remplace le président de la Chambre basse, Sergio Massa, qui est isolé de manière préventive après qu’un des membres de la mission du Fonds monétaire international – avec qui il a rencontré la semaine dernière – a été testé positif au COVID. Massa suivra la session depuis son domicile en tant que député de plus et connecté à distance. Il votera même.

Vendredi, Sergio Massa a reçu la mission du FMI

Dans la perspective de la session marathon, il y aura une réunion parlementaire du travail pour définir les orateurs, les heures et ordonner le débat. En principe, on estime que, pour la tranquillité d’esprit du ministère de l’Économie, le budget 2021 devient loi avant de passer à d’autres initiatives. En commission hier à midi, les députés de Ensemble pour le changement ont déclaré qu’ils ne s’opposeraient pas à la ratification du vote il y a deux semaines. Le Sénat n’a pas inclus de modifications à la loi mais l’a renvoyée à la chambre d’origine après avoir détecté qu’en raison d’une erreur informatique dans la demi-sanction, 22 formulaires n’étaient pas inclus avec les travaux négociés avec les provinces. Une erreur sans précédent que dans tous les cas l’Economie, le Sénat et les députés ont accepté de sauver avec un nouveau vote pour éviter de futures questions juridiques.

Dans ce contexte, le vendredi 13, Ensemble pour le changement a tenu une longue réunion interbloc. Le vote contre les grandes fortunes a été ratifié, il y avait des laissez-passer pour certaines absences lors des sessions précédentes (celle spéciale demandée par l’opposition elle-même) et il a été convenu qu’une fois de plus les députés se déplaceraient pour participer en personne. Des négociations ont également été conclues avec le parti au pouvoir concernant la loi sur la gestion des incendies, mais sans beaucoup d’optimisme quant à l’accord des clarifications dans la loi qui fixe une durée de 30 ans pour les zones agricoles et de 60 ans pour les forêts indigènes afin qu’elles puissent être éliminées. . La demande de l’opposition est de différencier les terrains urbains des grands champs.

Maximiliano Ferraro, Mario Negri, Cristian Ritondo, Brena Austin et Alvaro González de Together for Change

De son côté, le bloc Frente de Todos a tenu une réunion à distance hier après-midi. Cela a duré une heure et demie. La réunion était présidée par Massa depuis son domicile. Au Congrès se trouvaient Máximo Kirchner; le vice du bloc Cecilia Moreau et la secrétaire parlementaire Cristina Alvarez Rodríguez. Également connectés à distance, le reste des députés et les présidents des commissions budgétaires, Carlos Heller, et la commission des finances, Fernanda Vallejos, ont participé.

Dans le discours, Kirchner a justifié la nécessité de la taxe non seulement dans la pandémie actuelle mais aussi dans l’héritage de Macrista qui a «détruit» les comptes du pays, décrit un aperçu de la gravité de la santé dans le monde à partir de la deuxième vague. Heller a proposé de se joindre à la lettre des sénateurs du Front de Todos qui ont accusé le Fonds monétaire international de l’endettement et du manque de contrôle sur l’utilisation de la Stand By 2018 faite par l’administration de Mauricio Macri. Vallejos l’a soutenu et a également demandé que le projet de loi interdisant à l’État d’octroyer des aides aux entreprises qui opèrent et ont des liens avec des paradis fiscaux soit abordé.

Dans l’aller-retour avec les députés, Il a été demandé de renforcer l’idée que la taxe n’est pas “contre les riches” ou contre aucun secteur, “mais en faveur de la solidarité dans une période très difficile dans le pays”. Les discours ont été invités à être constructifs et à ne pas décourager la production, ce que l’opposition mentionne comme une raison de voter contre, car ceux qui devraient payer sont également de grands hommes d’affaires et des investisseurs.

Carlos Heller, président de la commission du budget et co-auteur de la taxe sur les grandes fortunes

Parce que c’est une taxe, bien que le parti au pouvoir ne l’appelle pas ainsi, 129 voix sont nécessaires pour l’approbation (majorité absolue). Le Frente de Todos dépasse ce nombre grâce à l’engagement des interdépendants fédéraux et de l’Unité fédérale de développement, présidée par Eduardo «Bali» Bucca et José Luis Ramón. Parmi les votes positifs, il y aura les quatre qui répondent à Juan Schiaretti de Cordoue, tandis que Felipe Álvarez de La Rioja qui était membre de Ensemble pour le changement jusqu’à il y a deux semaines et qui a formé un bloc de deux députés depuis lors votera également pour. Alma Sapag, du Mouvement populaire de Neuquén, accompagnera l’opinion majoritaire, mais pas les deux députés de gauche, Nicolás del Caño et Romina del Plá.

Pour Juntos por el Cambio, il s’agit d’un impôt «confiscatoire» qui se superpose au paiement des biens personnels. Ils remettent en question le fait qu’une taxe soit perçue au lieu de stimuler ceux qui ont la capacité d’investir et ils demandent une réforme fiscale qui ordonne des impôts argentins.

La loi créera une contribution unique à payer par les personnes humaines qui ont déclaré des actifs pour plus de 200 millions de pesos. Les aliquotes passeront progressivement de 2% à 3,5% dans le cas des marchandises dans le pays, et augmenteront de 50% pour les marchandises à l’étranger, elles passeront donc de 3% à 5,25%.

L’estimation est de collecter 307 000 millions de pesos. Comme convenu avec les alliés, 20% de ces articles seront affectés aux équipements de santé, aux vaccins et à l’achat de médicaments; 20% pour les subventions aux PME, le maintien de l’emploi et l’indemnisation des travailleurs; 20% pour financer le plan PROGRESAR destiné aux bourses pour les étudiants du secondaire; 15% pour RENABAP pour les travaux d’urbanisation dans les quartiers populaires et enfin 25% pour le développement gazier dont la production devrait être réinvestie pendant 10 ans.

J’ai continué à lire:

La tension monte à la Chambre des députés quelques heures après le traitement de l’impôt sur la fortune

Cristina Fernández s’est rendue à El Calafate et suivra la discussion sur l’impôt sur la fortune du sud