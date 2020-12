Ce lundi, le vote des élections pour les deux sièges de la Géorgie au Sénat fédéral a commencé, un processus qui attirera l’attention dans les semaines à venir car il définira l’avenir législatif du pays pour les deux prochaines années.

Monde de Miami/Le journal

La course oppose les candidats démocrates, le journaliste Jon Ossoff et le révérend afro-américain Raphael Warnock, aux sénateurs républicains David Perdue et Kelly Loeffler, respectivement.

Les premiers bureaux de vote ont ouvert à 7 heures du matin, et dans plusieurs d’entre eux, des files d’attente s’étaient déjà formées dès le petit matin, comme à la State Farm Arena, où les Atlanta Hawks – l’équipe professionnelle de basket-ball – jouent au centre. de la capitale de la Géorgie, l’un des plus grands sites de vote de l’État.

Pour cette période de vote anticipé, qui dure trois semaines, un afflux élevé d’électeurs est attendu, car le contrôle du Sénat est en jeu à Washington, cependant, certains des comtés les plus peuplés de l’État ont permis moins de bureaux de vote, en particulier dans les communautés minoritaires, selon les groupes de défense des droits civiques.

L’un d’eux était Cobb, avec la troisième plus grande population de l’État (760 000 habitants), ce qui a considérablement réduit le nombre de places pour voter par rapport à celles permises pour les élections générales de novembre, en réduisant les sites de onze à cinq, sous l’argument qu’il manquait de personnel pour les ouvrir tous.

“Alors que les fermetures sont susceptibles d’affecter négativement de nombreux électeurs du comté de Cobb, nous sommes particulièrement préoccupés par le fait que ces fermetures sont préjudiciables aux électeurs noirs et latinos du comté de Cobb parce que de nombreux endroits sont dans les communautés noires et Latinx”, at-il averti. le Southern Poverty Law Center (SPLC) et l’American Civil Liberties Union (ACLU), parmi plusieurs autres organisations.

Plus d’endroits pour voter

Face au barrage de critiques, Cobb a annoncé à la dernière minute qu’il ouvrirait deux autres sites au cours de la dernière semaine de vote anticipé.

Un autre comté qui a réduit le nombre de centres de vote était Hall, qui abrite la ville de Gainesville, la soi-disant «capitale mondiale du poulet», une industrie qui emploie des milliers d’Hispaniques, ce qui a réduit de moitié le nombre de localités. huit à quatre, ainsi que Forsyth, qui n’a ouvert que cinq des onze qu’il a qualifiés pour les élections générales.

La période de vote anticipé commence la même semaine que le président élu Joe Biden doit accompagner les candidats démocrates à un rassemblement électoral à Atlanta, lors de sa première visite en Géorgie depuis qu’il a remporté la présidence.

Ce lundi, en effet, le collège électoral votera pour ratifier la victoire du démocrate aux élections présidentielles.

Compte tenu du rebond des cas de coronavirus en Géorgie, pour ces élections, plus de 1,2 million d’électeurs ont déjà demandé des bulletins de vote par correspondance pour voter par courrier ou les déposer dans des sondages autorisés dans différentes parties de l’État, un nombre similaire à celui enregistré lors des élections de la 3 novembre.

Selon Stacey Abrams, qui dirige Fair Fight, l’organisation qu’il a fondée il y a deux ans après avoir perdu l’élection au poste de gouverneur de Géorgie face au républicain Brian Kemp et l’une des figures clés de la victoire de Biden dans cet État, de plus d’un Un million de personnes prévoyant de voter par correspondance Il y a 85 000 électeurs qui n’ont pas participé aux élections de novembre et qui «sont jeunes et de couleur», un groupe clé pour les démocrates.

Les sondages prévoient une élection serrée, comme lors des dernières élections en Géorgie, où Biden a surclassé le président Donald Trump par une faible marge de moins de 12000 voix, mais qui lui a valu la première victoire d’un candidat démocrate à la présidentielle dans ce domaine. depuis les années 1990, lorsque Bill Clinton a gagné.