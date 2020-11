Cette image de fichier montre des flacons du vaccin COVID-19 développé par la biotech chinoise CanSino Biologics, à Wuhan, province du Hubei, le 24 mars 2020 (Photo: China Daily via REUTERS)

Ce mardi, lors de la conférence de presse du matin du Palais national, le ministre des Affaires étrangères Marcelo Ebrard a annoncé le début du premier protocole d’essais cliniques réalisé par un pharmacien étranger au Mexique. Le vaccin à tester est un produit du laboratoire national chinois, Produits biologiques CanSino.

La chancelière a expliqué que le protocole approuvé par le ministère de la Santé et la Commission fédérale de protection contre les risques sanitaires se déroulera dans 20 centres de santé répartis dans 14 entités du pays. Les tests recruteront entre 10 000 et 15 000 volontaires de plus de 18 ans.

Selon Annette Ortiz Austin, directrice d’EPIC Research, la société responsable de l’essai clinique au Mexique, au nom de CanSino Biologics, les entités participantes sont Chihuahua, Durango, Nuevo León, Jalisco, Aguascalientes, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Morelos, Quintana Roo, Veracruz, Puebla, Hidalgo et CDMX.

Photo: Présidence du Mexique.

Le représentant a expliqué les détails techniques du protocole, «ce sera une étude globale, multicentrique, contrôlée, en double aveugle, avec placebo. et conception adaptative pour évaluer l’efficacité, l’innocuité et l’immunogénicité du vaccin recombinant contre le nouveau coronavirus, vecteur adénovirus de type 5 “.

Une étude clinique avec ces caractéristiques consiste à trouver un groupe diversifié vivant dans des conditions de forte propagation du virus. Le nombre de volontaires dépend de l’objectif final du vaccin, si l’intention est de mettre un vaccin sur le marché, les protocoles internationaux recommandent la participation d’environ 3 000 personnes et son suivi continu. La situation de crise signifie que l’objectif est la vaccination des groupes de population, dans ce cas environ 37 000 personnes sont nécessaires, d’où le chiffre global de 40 000 personnes.

(Photo: Cuartoscuro)

La procédure d’application la plus courante est l’essai contrôlé randomisé. Une fois que les chercheurs ont une liste de participants, ils les séparent au hasard en deux groupes. Le premier recevra des doses du vaccin et le second recevra un placebo. Les participants ne sauront pas laquelle des deux injections ils ont reçue. Le vaccin chinois ne nécessite qu’une seule application pour obtenir la réponse immunitaire souhaitée.

L’étude aura 4 coupes d’évaluation pour observer les progrès en efficacité, sécurité et immunogénicité, c’est-à-dire la capacité du système immunitaire à avoir une réponse à un antigène donné.

En fin de compte, les études détermineront l’efficacité globale du vaccin, la sensibilité de la population et les effets indirects chez les personnes non vaccinées mais appartenant au même groupe que celles immunisées.

Pour tout vaccin contre le coronavirus, Les autorités internationales conviennent qu’une efficacité de 50% suffit pour contrôler la pandémie. Autrement dit, si au moins la moitié des volontaires immunisés présentent une réponse immunitaire adéquate, le vaccin sera considéré comme efficace.

Un logo du spécialiste chinois des vaccins CanSino Biologics Inc est affiché au siège de la société à Tianjin, à la suite d’une épidémie de coronavirus (COVID-19), en Chine, le 17 août 2020. REUTERS / Thomas Peter / Stock Photo

Les 15 mille volontaires mexicains représentent 37 pour cent du total de 40 mille participants internationaux, donc “L’interaction de la génétique chez le peuple mexicain sera prise en compte et évaluée dans la conception finale du vaccin”, a déclaré Ortiz Austin.

L’un des obstacles possibles à la mise en œuvre du protocole est le premier filtre de sélection. Ils doivent effectuer des tests d’anticorps pour exclure les participants qui ont déjà présenté une réponse immunitaire après une infection asymptomatique. Au Mexique, la sous-déclaration des infections rend ce processus initial particulièrement important, car les volontaires pourraient avoir une réponse immunitaire sans le savoir.

