Madrid, 10 novembre . .- La Cour nationale entame ce mardi le procès pour les attentats du 17 août 2017 à Barcelone et à Cambrils (Tarragone), dans lequel trois accusés font face à une demande de poursuites entre 8 et 41 ans pour son rôle présumé dans la cellule qui a tué 16 personnes et en a blessé 140.

Ils vont s’asseoir sur le banc de Mohamed Houli Chemlal, rescapé de l’explosion dans le chalet d’Alcanar (Tarragone); Driss Oukabir, au nom de qui la camionnette utilisée à Las Ramblas aurait été louée; et Said Ben Iazza, qui selon les accusations aurait prêté sa documentation et sa camionnette isotherme pour acheter et transporter des précurseurs d’explosifs.

Pour les deux premiers, le parquet demande respectivement 41 et 36 ans de prison pour les crimes d’intégration dans une organisation terroriste, de fabrication, de possession et de dépôt de substances explosives; et complot pour le crime de ravages terroristes; et pour le troisième, 8 ans de prison pour collaboration avec la cellule.

Personne n’a été poursuivi pour responsable des morts et des blessures, mais le tribunal a laissé la porte ouverte aux parties pour en faire état dans leurs mémoires. En conséquence, les parties demandent des peines allant de la prison permanente pour Oukabir et Houli Chemlal à huit ans de prison pour Ben Iazza.

Cela s’est produit peu avant cinq heures de l’après-midi du 17 août 2017, lorsque Younes Abouyaaqoub est entré dans Las Ramblas «à grande vitesse» au volant d’une camionnette de location, avec laquelle il a zigzagué «en courant sur les gens qui s’y promenaient». Parmi les documents trouvés dans le véhicule figuraient le passeport de Houli Chemlal et le contrat de location au nom d’Oukabir.

Le lendemain, cinq membres de la cellule sont arrivés sur le front de mer de Cambrils “écrasant des piétons” et “attaquant les gens sur leur passage”. Tous ont été tués par les Mossos, également Abouyaaqoub, le 21 août à Penedés. 16 personnes sont mortes dans les attaques et 140 ont été blessées.