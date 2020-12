15 minutes. Le directeur des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis (USA), Robert Redfield, a anticipé que l’hiver sera particulièrement dur pour le système de santé américain, qui traverse les mois les plus difficiles de son histoire en raison de au coronavirus.

“La réalité est que décembre, janvier et février vont être des moments difficiles. En fait, Je pense qu’ils vont être les plus difficiles de l’histoire de la santé publique dans ce pays, en grande partie à cause du stress qui va être exercé sur notre système de santé.“A déclaré Redfield.

L’agence gouvernementale qu’il préside est actuellement, et selon ses propres mots, à «un moment critique pour maintenir la résilience».

Redfield a prédit que 450 000 personnes seraient mortes aux États-Unis d’ici février. En d’autres termes, seulement entre décembre et janvier, ils s’attendent à ce que 180 000 personnes décèdent.

Change ton attitude

Redfield était pessimiste quant à la façon dont ses concitoyens font face à cette pandémie. “La vérité est que l’atténuation fonctionne. Mais Cela ne fonctionnera pas si seulement la moitié d’entre nous faisons ce que nous devons faire. Probablement pas même si les trois quarts le font“a-t-il dit, faisant référence à l’effort collectif.

Les premières estimations de la Maison Blanche étaient bien inférieures: elle prévoyait que la pandémie tuerait entre 100 000 et 240 000 personnes.

La puissance nord-américaine doit, aujourd’hui, prendre en charge 98000 hospitalisations pour le coronavirus. En outre, 160000 nouvelles infections se produisent chaque jour, avec un bilan quotidien d’environ 2 000 morts.

“Ce virus va nous obliger à être vigilant sur l’utilisation des masques” et la distance sociale aux Etats-Unis, a déclaré le directeur du CDC.

Le virologue a souligné l’importance d’être sur ses gardes lors des réunions de famille et éviter toutes sortes de foules. De plus, il est pratique de ventiler les espaces. «Ce sont des stratégies que nous vous invitons à mettre en pratique», a-t-il déclaré.

“Entre nos mains”

Depuis le début de la pandémie, aux États-Unis, il y a eu 272 820 décès et 13 881 620 infections, selon l’Université Johns Hopkins.

“S’ils me posaient la grande question” Combien de personnes mourront d’ici le 1er février? Je le répéterai encore une fois Ça dépend de nous“, m’a dit.

Malgré ces données historiques, le système de santé sera soumis à beaucoup de stress dans les mois à venir.

“Le port d’un masque n’est pas une décision politique, c’est un outil de santé publique simple mais puissant “et nous devons promouvoir cette mesure, a-t-il déclaré.

Le CDC a recommandé que les premières doses disponibles du vaccin, qui devraient arriver avant 2021, soient administrées à environ 20 millions de travailleurs de la santé et aux personnes âgées vivant dans des maisons de retraite.

Par rapport à danger de réinfection a noté: “Les preuves actuelles suggèrent que les anticorps ont des effets protecteurs, mais nous ne savons pas pendant combien de temps.”

Ils prévoient de commencer à distribuer les vaccins Pfizer et Moderna dans les prochains jours.