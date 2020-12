Décembre a été le mois le plus difficile, avec le plus grand nombre d’infections et de décès, pour les États-Unis depuis le début de l’épidémie de coronavirus en février.

Miami World / Telemundo 51

Selon les chiffres de NBC News, il y a eu 5 629 318 nouveaux cas de COVID-19 et 65 212 décès jusqu’à présent en décembre. Novembre a été le deuxième mois avec le plus d’infections (4 389 678 infections et 23 341 décès).

En termes de chiffres totaux, les États-Unis restent le pays le plus touché par la pandémie. Ce lundi après-midi, il a signalé 19257992 infections et 334333 décès depuis février 2020.

Les autorités sanitaires ont averti que les vacances de décembre pourraient déclencher davantage de cas de coronavirus, alors que plusieurs villes connaissent une limite de capacité hospitalière.

ENREGISTRER DES JOURS DE CONTAGES AUX ÉTATS-UNIS, selon les données de NBC News

Mardi 22 décembreLes États-Unis ont signalé 3350 décès liés au coronavirus, selon un décompte de NBC News.

Vendredi 18 décembre: NBC News a confirmé un autre record d’une journée de cas de COVID-19 aux États-Unis, avec au moins 246914.

Jeudi 17 décembreLes États-Unis ont signalé 243 645 cas, établissant un record pour la deuxième journée consécutive, selon un décompte de NBC News. 3288 décès ont également été enregistrés, cinq de moins que le décompte de mercredi.

Mercredi 16 décembre: NBC News a confirmé que les États-Unis avaient atteint de nouveaux records en une seule journée, avec 232 086 cas et 3293 décès dus au COVID-19.

Jeudi 10 décembre: Selon le décompte de NBC News, 229928 nouveaux cas de coronavirus et plus de 3110 décès ont été signalés aux États-Unis en une seule journée.

LES ÉTATS LES PLUS AFFECTÉS PAR LE CORONAVIRUS

La Californie enregistre 2167242 infections et 24296 décès, tandis que le Texas a signalé 1693158 cas de coronavirus et 27142 décès. La Floride suit avec 1 271 979 personnes infectées et 21 514 décès, selon le décompte de NBC News.

L’Illinois, pour sa part, occupe la quatrième place dans le nombre de cas avec 937 909 infections et 17 336 décès.

La cinquième place est occupée par New York, avec 929 191 infections, alors que c’est toujours l’État qui compte le plus de décès, avec un total de 38 291.