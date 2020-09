Tags: États-Unis, Décès Décès William H. Gates II, avocat et philanthrope, Père du co-fondateur de Microsoft Bill Gates, avait 94 ans Le milliardaire a écrit plus tard sur Twitter: «Mon père était le« vrai »Bill Gates. Il était tout ce que j’essaie d’être et il me manquera chaque jour. «

William H. Gates II, avocat et philanthrope connu pour être le père du cofondateur de Microsoft Bill Gates, décède. Il avait 94 ans.

Gates est décédé paisiblement lundi à son domicile sur la côte de l’État de Washington de la maladie d’Alzheimer, a annoncé mardi la famille.

Dans une nécrologie, la famille a déclaré que le patriarche avait «un profond engagement en faveur de l’équité sociale et économique» et a noté qu’il était en charge des premiers efforts de la Fondation Bill & Melinda Gates pour améliorer la santé de la population mondiale. Il a également fait campagne pour une fiscalité progressive, une initiative particulièrement infructueuse visant à faire adopter un impôt sur le revenu pour les riches de Washington.

«La sagesse, la générosité, l’empathie et l’humilité de mon père ont eu une influence considérable sur les gens du monde entier», a écrit Bill Gates dans un hommage.

Plus tard, il a ajouté sur Twitter: «Mon père était le« vrai »Bill Gates. Il était tout ce que j’essaie d’être et il me manquera chaque jour. «

Melinda Gates a également adressé quelques mots sincères à son beau-père: «J’ai le cœur brisé par le décès de Bill Gates Sr. Il est difficile d’exagérer ce que cela signifiait pour moi, pour notre famille et pour notre fondation. Bill Sr. aimait dire, avec une modestie caractéristique, que le secret de son succès était simplement de «se montrer».

«C’est avec une profonde tristesse que j’écris pour vous annoncer que notre ‘North Star’, Bill Gates Sr., est décédé le lundi 14 septembre à son domicile entouré de sa famille. Il n’est pas exagéré de dire que sans Bill Sr., il n’y aurait pas la Fondation Bill et Melinda Gates telle que nous la connaissons aujourd’hui », a écrit Mark Suzman, PDG de la Fondation Bill & Melinda Gates, dans un communiqué.

«Sa conviction que toutes les vies ont la même valeur a inspiré notre mission depuis le début et restera au centre de tout ce que nous faisons jusqu’à la fin. Son héritage est profond », a-t-il ajouté.