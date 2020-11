Décès de Jaime Carvajal, PDG d'Arcano

Photo: Arcano

Le financier Jaime Carvajal Hoyos, PDG d’Arcano et membre du conseil consultatif de la présidence de la Groupe Godó, est décédé ce mercredi à 56 ans en raison d’une insuffisance cardiaque.

Fils de Jaime Carvajal y Urquijo, ancien président de Banco Urquijo et Marqués de Isasi, et de María Isabel de Hoyos y Martínez de Irujo, duchesse d’Almodóvar del Río, le financier était marié à Xandra Falcó, fille du marquis de Griñón, avec qui il avait eu 3 filles.

Trajectoire professionnelle

Carvajal a obtenu un diplôme en sciences physiques de l’Université de Princeton et a commencé sa carrière professionnelle aux États-Unis. A travaillé à New York à la banque d’investissement Lehman Brothers dans le domaine des fusions et acquisitions, ainsi que dans le département de capital-risque. En 1997, il rejoint la Banque mondiale à Washington, initialement en tant que cadre dans le domaine financier pour l’Amérique latine.

En 2001, il est retourné en Espagne et a rejoint le Banco Sabadell Capital, où il finirait par occuper le poste de directeur général de Sabadell Banca Privada. Déjà en 2005, il a rejoint Partenaires Arcano, une entreprise dont il était associé et PDG.

Carvajal était également président non exécutif de Evo Bank, SA de 2013 à 2019, membre du conseil d’administration de Compañía de Distribución Integral Logista, SA, membre du conseil d’administration de Allfunds Bank, SA, membre du conseil de direction de Cercle économique de Barcelone entre 2016 et 2019, fiduciaire et président du comité d’audit du Fondation Princesse de Gérone, Président de la Fondation Juntos Sumamos et Patron de la Fondation Joan Boscá, de la Fondation institutionnelle espagnole (FIES) et de la Fondation Forum.