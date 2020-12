LONDRES (AP) – John le Carré, l’espion devenu romancier dont le récit élégant et intrigant a défini le thriller d’espionnage de la guerre froide et a recueilli les éloges d’un genre que les critiques avaient ignoré, est décédé à l’âge de 89 ans.

Curtis Brown, l’agence littéraire du Carré, a rapporté dimanche qu’il était décédé à Cornwall, dans le sud-ouest de l’Angleterre, samedi après une brève maladie. L’agence a déclaré que sa mort n’était pas liée au COVID-19. Sa famille a déclaré qu’il était mort d’une pneumonie.

Dans des classiques comme “L’espion qui venait du froid”, “Tinker Tailor Soldier Spy” et “The Honorable Schoolboy”, Le Carré a combiné une prose concise mais lyrique avec le genre de complexité de la littérature fictive. Ses livres contenaient des trahisons, des engagements moraux et le fardeau psychologique d’une double vie. Dans l’espion silencieux et attentif George Smiley, il a créé l’un des personnages fictifs les plus emblématiques du XXe siècle. : un homme honnête au centre d’un réseau de tromperies.

«John le Carré est décédé à l’âge de 89 ans. Cette année terrible a apporté un grand esprit littéraire et humanitaire », a tweeté l’écrivain Stephen King. Pour sa part, Margaret Atwood a déclaré: «Je suis vraiment désolée d’entendre cela. Ses romans Smiley sont essentiels pour comprendre le milieu du XXe siècle ».

Pour le Carré, le monde de l’espionnage était une «métaphore de la condition humaine».

«Je ne fais pas partie de la bureaucratie littéraire, pour ainsi dire, qui catégorise tout le monde: romantique, thriller, sérieux», a déclaré Carré à l’Associated Press en 2008. «J’écris juste ce que je veux sur les personnages. Je ne fais pas de publicité moi-même comme un thriller ou un divertissement. “

«Je pense que c’est complètement ridicule. C’est plus facile pour les libraires et les critiques, mais je n’achète pas cette catégorisation. Je veux dire, qu’est-ce que «A Tale of Two Cities»? Un thriller? “

Ses autres œuvres incluent: “Smiley People” (Le peuple de Smiley), “The Russia House” (The House Russia) et en 2017 a publié l’adieu à Smiley “A Legacy of Spies” (The Legacy of the Spies). De nombreux romans ont été adaptés pour le cinéma ou la télévision. Il convient de noter les productions de “Smiley’s People” et “Tinker Tailor” dans lesquelles Alec Guinness joue Smiley.

Le Carré s’est engagé dans l’espionnage pour une éducation conventionnelle en surface, mais secrètement tumultueuse.

Ses trois premiers romans ont été écrits lorsqu’il était espion et ses employeurs lui ont demandé de les publier sous un pseudonyme. Il est resté “le Carré” tout au long de sa carrière. Il a dit qu’il avait choisi ce nom, qui signifie carré en français, simplement parce qu’il aimait le son vaguement étrange et européen. Il est né David John Moore Cornwell à Poole, dans le sud-ouest de l’Angleterre, le 19 octobre 1931.