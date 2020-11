Ken Spears a travaillé main dans la main avec Joe Ruby, également décédé il y a un peu plus de deux mois

Ken Spears, co-créateur de la série animée bien-aimée «Scooby-Doo» et co-fondateur de Ruby-Spears Productions avec le regretté Joe Ruby, est décédé vendredi. Il avait 82 ans. Le fils de Spears, Kevin Spears, a confirmé au magazine spécialisé Variety qu’il était décédé de complications liées à la démence à corps de Lewy.

“On se souviendra toujours de Ken pour son esprit, ses histoires, sa loyauté envers la famille et sa solide éthique de travail.Kevin Spears a déclaré dans un communiqué. «Non seulement Ken a fait une impression durable sur sa famille, mais il a touché la vie de beaucoup en tant que co-créateur de« Scooby-Doo ». Il a été un modèle pour nous tout au long de sa vie et continuera à vivre dans nos cœurs. “

Né Charles Kenneth Spears le 12 mars 1938, Spears a grandi à Los Angeles, en Californie, où il s’est lié d’amitié avec le fils du producteur d’animation William Hanna. Plus tard, Spears a été embauché dans l’entreprise de Hanna, Hanna-Barbera Productions, en 1959 en tant que monteur sonore. Tout en travaillant dans le département d’édition, Spears a rencontré Joe Ruby et les deux ont commencé un partenariat fructueux. Ensemble, ils ont écrit des scripts pour Hanna-Barbera, Sid and Marty Krofft Television Productions et DePatie-Freleng Enterprises.

Spears et Ruby ont créé des émissions animées comme “Scooby-Doo, où es-tu?” “Dynomutt”, “Dog Wonder” et “Jabberjaw” pour Hanna-Barbera, plus “The Barkleys” et “The Houndcats” pour DePatie-Freleng.

Fred Silverman, président de la programmation pour enfants de CBS, a embauché Spears et Ruby au début des années 1970 pour superviser la programmation de dessins animés de CBS le samedi matin, et lorsque Silverman a déménagé à ABC, ils l’ont suivi. Spears a également été consultant en histoire pour la série télévisée de 1974 «La planète des singes».

En 1977, Spears et Ruby ont créé leur propre studio, Ruby-Spears Productions. Ils ont produit plusieurs séries animées, dont «Superman», «Alvin et les Chipmunks», «Fangface», «Mister T», «The Plastic Man Comedy-Adventure Hour», «Thundarr the Barbarian» et «Saturday Supercade».

En 1981, Ruby-Spears Productions a été rachetée par Taft Entertainment, la société mère de Hanna-Barbera. Le catalogue Ruby-Spears a été vendu, avec celui d’Hanna-Barbera, à Turner Broadcasting en 1991. Ruby est décédée le 26 août.

Spears a eu deux fils, Kevin et Chris; cinq petits-enfants et trois arrière-petits-enfants.

