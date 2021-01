Samuel Little, le pire tueur en série américain avec près de 60 victimes confirmées, est décédé. Il avait 80 ans.

Monde de Miami/ Telemundo 20

Little, qui souffrait de diabète, de problèmes cardiaques et d’autres maux, est décédé mercredi dans un hôpital californien. Il purgeait une peine d’emprisonnement à perpétuité pour de multiples accusations de meurtre.

Le département californien des services correctionnels et de la réadaptation a annoncé la mort du détenu tôt mercredi matin. Little a avoué plus de 93 meurtres dans tout le pays, et le FBI a confirmé qu’il était le pire tueur en série de l’histoire américaine.

La porte-parole du Département des services correctionnels de Californie, Vicky Waters, a déclaré que la cause du décès serait déterminée par un coroner, mais rien n’indique un acte criminel.

Little, un criminel de carrière qui avait été emprisonné et sorti de prison pendant des décennies, a nié pendant des années avoir tué qui que ce soit.

Puis, en 2018, il s’est entretenu avec le garde forestier du Texas James Holland, à qui on avait demandé de l’interroger sur un meurtre qui s’est avéré ne pas être commis par Little. Au cours des quelque 700 heures d’entretiens, Little a fourni des détails sur des dizaines de meurtres dont seul le tueur serait au courant.

Little, purgeait trois peines à perpétuité pour la mort de trois femmes à la fin des années 80.

Des responsables ont déclaré qu’il avait été reconnu coupable des meurtres en 2014, grâce à des preuves ADN trouvées sur les lieux du crime.