Dans un post Instagram, le fils de Ancien président d’Asopartes Tulio Zuloaga, considéré comme un élément clé du développement de l’industrie automobile en Colombie, a rapporté que son père est décédé le 20 janvier.

«Un autre des grands hommes de Colombie est parti. Beaucoup se souviennent de son visage dans l’actualité se battant, proposant, promouvant la croissance et la justice de ce grand pays qu’il aimait tant et pour lequel il s’est tant battu en tant que président de sa chère ASOPARTES », a écrit le blogueur Tulio Zuloaga, qui a le même nomme ton père.

Lis: Fenalco n’a pas soutenu la marche des marchands dans la capitale

Il a également déclaré avoir reçu 66 décorations du gouvernement, de la police, de l’armée, des syndicats et des plus grandes organisations du pays “pour remercier sa lutte continue et sa foi dans l’amélioration, la sécurité et la justice pour les Colombiens”.

“Je t’aime papa! Je t’aime avec force, avec folie et avec une grande foi. MERCI d’avoir toujours été à mes côtés, d’avoir combattu pour moi, de m’avoir consacré vos meilleures années, vos rêves et votre vie. Merci de m’avoir éduqué sagement, patiemment et avec beaucoup d’espoir. Aujourd’hui je suis ce que je suis grâce à toi “il a ajouté dans le message qu’il a fait.

De même, d’Asopartes, ils ont déploré la mort: «Avec une profonde tristesse, nous avons le regret de vous annoncer la mort de notre cher docteur TULIO ZULOAGA; qui pendant plus de 20 ans a dirigé la présidence d’Asopartes et avec beaucoup d’amour et de dévouement a fait de grandes choses pour notre secteur “.

Tout comme le président colombien, Iván Duque: «Nous regrettons le décès du dr. Tulio Zuloaga, qui pendant de nombreuses années a dirigé Asopartes. À sa famille et au syndicat, nous exprimons nos condoléances et notre solidarité. Nous les accompagnons de tout notre cœur “.

La vice-présidente, Marta Lucía Ramírez a écrit: «Je regrette profondément le décès du Dr Tulio Zuloaga, ancien président d’Asopartes et dirigeant syndical véhément, qui a tant contribué au développement du pays. À sa famille et au syndicat, j’envoie un câlin de solidarité dans ce moment difficile ».

Alors que l’ancien président Álvaro Uribe Vélez, a déclaré: “Cela nous fait très mal”.

Selon Blu Radio, Zuloaga avait des complications médicales dérivées d’un leucémie et décédé d’un arrêt cardiaque dans une clinique du nord de la capitale du pays.

Lis: Duque a décerné aux jeunes des ICF parfaits avec la médaille Simón Bolívar et des bourses universitaires

Tulio Zuloaga est né à Barranquilla et a étudié l’administration des affaires à l’Université Javeriana de Colombie, où il a également étudié la philosophie et les lettres. Il a vécu à Barranquilla pendant plusieurs années où il a travaillé pendant un temps dans le secteur de l’éducation.

Il s’est démarqué par sa direction à la tête du syndicat du secteur des pièces automobiles, d’où il a attiré l’attention sur l’impact négatif de la contrebande et la nécessité d’adopter des mesures pour le contrôler.