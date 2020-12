Le chanteur portoricain Tito Rojas, “” El Gallo Salsero “”, lors de sa participation à un festival de salsa à New York. . / Miguel Rajmil / Archives

San Juan, 26 décembre . .- Le vétéran chanteur de salsa portoricain Tito Rojas, connu pour des chansons telles que “El gallo salsero” et pour des chansons telles que “Siempre seré” ou “Señora de madrugada”, est décédé à l’aube ce samedi à son 65 ans d’une crise cardiaque présumée.

Jessica Rojas, l’une des filles de la chanteuse, a confirmé le décès à la station de radio musicale Salsoul.

Les proches de l’interprète sont ceux qui l’ont trouvé sur le sol et sans signes vitaux sur le balcon d’une résidence du quartier Tejas de Humacao, une municipalité de la côte est de Porto Rico.

“Ce matin, un appel au 911 a alerté sur un cas médical dans une résidence du quartier Tejas de Humacao”, détaillent ces publications.

La dernière présentation que Rojas a offerte était virtuelle jeudi dernier, la veille de Noël, via sa page YouTube, avec son orchestre.

Rojas, de même, a participé à la dernière production du chanteur de salsa portoricain Gilberto Santa Rosa, “Colegas”, sur la chanson “Por la calle del medio”.

“Personne n’est éternel dans le monde, sans même avoir un cœur qui ressent et soupire pour la vie et aimer tant … repose en paix, compris”, a déclaré Don Omar, reggaeton portoricain, sur son compte Instagram.

Julio César Rojas López, le vrai nom de l’artiste, a sorti son premier album -de ses plus de 25-, “Mima la pululera”, avec Pedro Conga en 1972.

Après cette expérience, il rejoint l’orchestre du chanteur cubain Justo Betancourt et l’ensemble Borincuba, avec lequel il enregistre “Distinto y different” (1977) et “¡Presencia!” (1978), d’après la biographie incluse dans le livre «History of salsa» du journaliste et sociologue portoricain Hiram Guadalupe.

Bien qu’il se soit séparé plus tard d’elle, Betancourt a produit ses deux albums suivants en tant que soliste: “Borincuba with love: Presents Tito Rojas” (1978) et “Borincuba here” (1979).

Le chanteur a ensuite travaillé avec Conjunto Borincano, avec lequel il a sorti un album en 1980. Cinq ans plus tard, il a enregistré avec l’orchestre Luisito Ayala et Puerto Rican Power.

“El gallo salsero”, comme on l’appelait Rojas, a eu une vaste carrière de plus de 40 ans, au cours de laquelle il a sorti d’autres albums tels que “A my style”, “By own right”, “Humildemente”, “I want to get to maison “,” L’habituel “et” Traditionnel “.

Le chanteur également des tubes “Il a heurté la vie” et “Condéname a tu amor”, était connu pour ses expressions telles que “Dale pa’bajo”, “Perdona sae”, “Claro, brute” et “Take pa’tu maison”.

Sa dernière production était “Un coq pour l’histoire”.

Avant cet album, il a sorti “The Traveller”, un album qu’il a sorti sous son propre label, TR Records (le premier était “Independiente”, sorti en 2012), et a huit chansons.

“C’est un album pour le bon danseur de rumba et de rue, dans le style qu’ils connaissent Tito Rojas”, l’ancien membre des orchestres d’éminents musiciens, comme le portoricain Pedro Conga, le cubain Justo Betancourt et la puissance portoricaine.

Avant de travailler de façon indépendante, la carrière de ce musicien de 59 ans était entre les mains de Musical Productions, avec lesquelles il a sorti les albums “Sensual”, “A mi Estilo”, “By own right”, “Humildemente”, “Canta gallo, canta” et “Tito Rojas”.

SON DÉCÈS EST AJOUTÉ À “CANO” ESTREMERA

La mort de Rojas rejoint celle d’un autre chanteur de salsa portoricain de premier plan en 2020, Carlos “Cano” Estremera, décédé le 28 octobre à l’âge de 62 ans.

Estremera, connu pour des tubes tels que “Son mariage”, “El toro”, “El caimán” ou “Love me in slow motion”, est décédé dans un hôpital de l’île, où il est resté hospitalisé pendant environ une semaine en raison de multiples complications de Santé.