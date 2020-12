Par Sarah White

PARIS, 29 décembre (.) – Le créateur de mode français Pierre Cardin, devenu célèbre pour avoir apporté des vêtements de créateurs aux masses et pour avoir été le premier à exploiter son nom en tant que marque pour tout vendre, des voitures aux parfums, Il est décédé mardi à l’âge de 98 ans.

Au cours d’une carrière de plus de 60 ans, Cardin a suscité l’admiration et le rejet d’autres créateurs de mode pour son nez audacieux pour les affaires. Il a dit qu’il avait construit son empire commercial sans jamais emprunter à la banque.

Cardin a été le premier créateur à vendre des collections de vêtements dans les grands magasins à la fin des années 1950 et le premier à obtenir une licence pour sa marque pour des parfums, des accessoires et même de la nourriture, maintenant un moteur de profit majeur pour de nombreuses maisons de mode.

«Pour moi, c’est pareil que je confectionne des manches pour des robes ou des jambes pour des tables», lit une citation révélatrice sur son site internet.

Il est difficile d’imaginer des décennies plus tard que les chocolats Armani, les hôtels Bulgari et les lunettes Gucci reposent sur la compréhension de Cardin que le glamour d’une marque de mode a un potentiel marketing infini.

Au fil des ans, son nom a été sur les rasoirs, les articles ménagers et les accessoires vulgaires comme les boxers bon marché.

Il a dit une fois qu’il ne se souciait pas que ses initiales, PC, soient sur des rouleaux de papier toilette, et que c’était aussi l’inspiration pour les flacons de parfum phalliques.

Ses détracteurs l’ont accusé de détruire la valeur de sa marque et la notion de luxe en général. Mais il ne semblait pas affecté par les critiques.

“J’avais un flair pour le marketing de mon nom”, a déclaré Cardin au quotidien allemand Sueddeutsche Zeitung en 2007. “L’argent ruine-t-il nos idées? Je ne rêve pas du tout d’argent, mais pendant que je rêve, je gagne de l’argent. Cela n’a jamais été une question d’argent. “il ajouta.

Cardin est né à Venise le 2 juillet 1922, fils de parents français d’origine italienne, et a grandi dans la ville française pas si glamour de Saint-Étienne.

Il a commencé à travailler comme tailleur à 17 ans dans la ville voisine de Vichy et, à un moment donné, il a rêvé d’être un acteur, de faire de la danse professionnelle, du mannequinat et de la scène.

Arrivé à Paris en 1945, il réalise des masques de théâtre et des costumes pour le film de Jean Cocteau “La Belle et la Bête”. Un an plus tard, il rejoint le Christian Dior alors inconnu.

Sa première grande entreprise commerciale, lorsqu’il s’associe au grand magasin Printemps à la fin des années 1950, le voit expulsé de l’union raffinée des créateurs de mode français, la Chambre Syndicale de la Couture.

Son empire comprend le parfum, la nourriture, le design industriel, la propriété, le divertissement et même des fleurs fraîches.

Fidèle à son goût pour les designs futuristes, Cardin possédait également le Palais des Bulles, ou Bubble Palace, ainsi qu’un château dans le village de Lacoste qui appartenait autrefois au Marquis de Sade.

Cardin a déclaré qu’il privilégiait l’originalité par-dessus tout.

“J’ai toujours essayé d’être différent, d’être moi-même”, a déclaré Cardin à .. “Que les gens le veuillent ou non, ce n’est pas ce qui compte”, a-t-il conclu.

(Reportage de Henri-Pierre Andre et Dominique Vidalon; écrit par Sarah White; édité en espagnol par Carlos Serrano et Lucila Sigal)