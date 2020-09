Erick Morillo a été retrouvé mort dans sa maison de Miami Beach en Floride à l’âge de 49 ans Morillo a été artistiquement consacré en 1993 avec «I Like to Move It» Sur les réseaux sociaux, ses fans l’ont décrit comme l’un des «grands» du genre House

Le DJ Erick Morillo meurt en Floride. Le producteur de musique et DJ de renommée internationale Erick Morillo, d’origine hispanique, a été retrouvé mort à son domicile de Miami Beach en Floride à l’âge de 49 ans, a confirmé mardi la police locale.

Dans un courrier électronique envoyé à la presse, le porte-parole du département de police de Miami Beach en Floride, Ernesto Rodríguez, a rapporté que les agents sont actuellement « aux premiers stades de l’enquête pour déterminer ce qui s’est passé ».

Rodríguez a expliqué que peu avant 11h00, heure locale, un appel a été reçu du domicile de l’artiste, rue La Gorce Drive, et que « les circonstances entourant sa mort ne sont pas claires ».

Morillo s’est établi artistiquement en 1993 avec « I Like to Move It », une chanson aux influences latino-house mélangées à des voix ragga, interprétée par le rappeur de Trinité-et-Tobago Mark Quashie, également connu sous le nom de « The Mad Stuntman ».

Sur les réseaux sociaux, ses fans l’ont décrit comme l’un des «grands» du genre House et un artiste qui «a laissé un empreinte indélébile sur le monde de l’EDM (Electronic Dance Music)».

« Sans aucun doute, Erick Morillo a eu un fort impact sur l’industrie musicale, partout dans le monde, mais peut-être nulle part plus important qu’ici, sur l’île d’Ibiza », a écrit la publication White Isle Ibiza annonçant sa mort.

Morillo a lancé un total de 12 productions entre 2018 et 2020. La plus récente, «Afrotech», était une collaboration avec l’artiste américain Antranig.

Parmi les activités prévues pour les mois à venir figuraient l’édition 2021 de Coachella, prévue pour les deuxième et troisième week-ends d’avril, et le festival Open Air à Amsterdam en juin.